Журова поддержала полицейских, задержавших тренера без маски в аэропорту

Чемпионка Олимпийских игр по конькобежному спорту Светлана Журова выразила сомнение, что полицейские безосновательно задержали заслуженного тренера по плаванию Александра Ильина в аэропорту Санкт-Петербурга. Как сказала депутат Государственной думы РФ «Газете.Ru», находившийся без маски специалист мог заразить других пассажиров.

Я не верю, что если человек не ругается, не оскорбляет, не возмущается и надевает маску, его задерживают. Это действительно вопрос безопасности. Можно сколько угодно говорить про справки, про QR-коды, но маска — это единственное, что обеспечивает безопасность. И если человек не надевает маску, подвергая тем самым опасности других пассажиров, то я бы, например, им возмутилась, — сказала Журова.

По её словам, у каждого человека могут быть свои причины не носить маску, но, находясь без неё, он может заразить других. При этом Журова выразила уверенность, что полицейские не задерживают людей безосновательно.

Инцидент с Ильиным произошёл 22 ноября в аэропорту Пулково. Заслуженный тренер России по плаванию отказался надевать обычную медицинскую маску и потребовал предоставить ему респиратор. В результате специалист был задержан сотрудниками правоохранительных органов. На 63-летнего мужчину надели наручники, а перед этим повалили его на пол и вывернули руки, так как в начале конфликта он пытался оказать сопротивление.

Ранее сообщалось, что сотрудниками правоохранительных органов предъявлено обвинение Ильину и его подопечной Виталине Симоновой. Причиной послужило задержание спортсменов в воздушной гавани Санкт-Петербурга.