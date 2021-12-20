Загитова рассказала, какая фигуристка напоминает ей себя в детстве

Олимпийская чемпионка Пхёнчхана в женском одиночном катании Алина Загитова сообщила, что Арабэлла Вафина, шестилетняя ученица Этери Тутберидзе, напоминает ей себя в детстве. Спортсменка написала в Instagram, что юная фигуристка уже обладает определёнными навыками и уверенно катается на льду.

Несмотря на свой юный возраст, Арабэлла уже очень уверенно катается на льду. Эта девочка даже напомнила мне себя в детстве, — написала Загитова.

Она призналась, что испытала непередаваемые эмоции во время встречи с Вафиной. Спортсменка подчеркнула, что юная фигуристка также была в восторге.

Загитова является золотой и серебряной медалисткой Олимпиады в Пхёнчхане, победительницей чемпионатов мира и Европы.

Ранее сообщалось, что Загитова заработала 1,282 млн рублей за выступления в Дубае в ледовом шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств». Его создательницей является золотая медалистка Игр-2006 в Турине Татьяна Навка. Источником финансирования стала субсидия из федерального бюджета РФ на выполнение государственного задания.