Загитова и Медведева украсили обложку книги «Стальные девочки»

Заслуженный мастер спорта СССР, спортивный журналист Елена Вайцеховская сообщила о выходе новой книги. Это её третий труд, посвящённый фигурному катанию.
Книга называется «Стальные девочки», на её обложку помещена фотография российских фигуристок Алины Загитовой и Евгении Медведевой. Содержание книги не раскрывается, неизвестен и срок поступления её в продажу. Обложку Вайцеховская
В любых неприятных изгибах судьбы всегда есть свои плюсы. Если бы я внезапно не получила в ноябре два полностью свободных от каких бы то ни было рабочих обязательств месяца, я не сделала бы множества других гораздо более значимых и интересных вещей, — прокомментировала выход книги автор.
Ранее NEWS.ru сообщал, что шоу «Россия, вперёд!», которое должно было состояться в Москве, отменено из-за пандемии коронавируса. На лёд должны были выйти прославленные российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева, золотой и серебряный призёры Олимпиады в Пхенчхане, а также чемпионка Европы Алёна Косторная.
Добавьте наши новости в избранные источники