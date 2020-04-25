Загитова и Медведева украсили обложку книги «Стальные девочки»

https://static.news.ru/photo/66d8e494-8689-11ea-b162-fa163e074e61_660.jpg Алина Загитова и Евгения Медведева Фото: Naoki Nishimura/AFLO/Global Look Press

Заслуженный мастер спорта СССР, спортивный журналист Елена Вайцеховская сообщила о выходе новой книги. Это её третий труд, посвящённый фигурному катанию.

Книга называется «Стальные девочки», на её обложку помещена фотография российских фигуристок Алины Загитовой и Евгении Медведевой. Содержание книги не раскрывается, неизвестен и срок поступления её в продажу. Обложку Вайцеховская показала на своей странице в Facebook.

elena.vaytsekhovskaya/ facebook.com

В любых неприятных изгибах судьбы всегда есть свои плюсы. Если бы я внезапно не получила в ноябре два полностью свободных от каких бы то ни было рабочих обязательств месяца, я не сделала бы множества других гораздо более значимых и интересных вещей, — прокомментировала выход книги автор.

Ранее NEWS.ru сообщал, что шоу «Россия, вперёд!», которое должно было состояться в Москве, отменено из-за пандемии коронавируса. На лёд должны были выйти прославленные российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева, золотой и серебряный призёры Олимпиады в Пхенчхане, а также чемпионка Европы Алёна Косторная.