Ярошенко оценил перспективы возвращения Акимовой и Виролайнен

https://static.news.ru/photo/9216e2f2-8a51-11ea-b469-fa163e074e61_660.jpg Дарья Виролайнен Фото: vk.com/darya_virolaynen

Двукратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко прокомментировал возвращение в большой спорт после декретного отпуска бывших биатлонисток сборной России Татьяны Акимовой и Дарьи Виролайнен.

Включение их в состав, с моей точки зрения, несправедливо по отношению к людям, которые бегали весь сезон, зарабатывали очки и не попали в список. Возможно, девчонки и смогут усилить команду. Пусть готовятся и отбираются. В этом году у всех в конце ноября будет отличная возможность поучаствовать в чемпионате России в Ханты-Мансийске, — рассказал Ярошенко NEWS.ru.

Также он отметил, что если Акимова и Виролайнен будут нормально тренироваться и быстро втянутся в соревновательный процесс, то им будет под силу побороться за место в команде.

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