Японское ледовое шоу с участием Туктамышевой отменено из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/a4f4e39a-8300-11ea-988a-fa163e074e61_660.jpg Фото: fantasy-on-ice.com

Ледовое шоу Fantasy on Ice, которое должно было пройти в Японии, отменено из-за пандемии коронавируса. В шоу должны были принимать участие российские фигуристы Елизавета Туктамыша и Евгений Плющенко.

Ситуация с пандемией коронавируса в Японии и других странах мира остается неясной, поэтому было принято решение об отмене шоу. Для нас здоровье и безопасность зрителей и артистов является главным, — говорится в официальном заявлении организаторов шоу.

Ранее NEWS.ru писал, что Туктамышева рассказала, чем в плане финансов отличаются ледовые шоу от официальных соревнований. По её словам, выгоднее быть участником шоу, «прибыль будет всегда». Спортсмены, выступающие только в международных турнирах, могут рассчитывать лишь на зарплату и деньги за призовые места. При этом если российский фигурист не становится медалистом, то жить приходится на 50–60 тысяч рублей в месяц.