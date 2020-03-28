В начале апреля Союз биатлонистов России вместе с тренерским советом подведёт итоги прошедшего сезона-2019/20, который досрочно завершился из-за распространения коронавируса. NEWS.ru узнал, к каким оценкам склоняются эксперты и стоит ли оставлять нынешний тренерский штаб в составе национальных команд на следующий сезон.

Заочное заседание

Старший тренер женской сборной Виталий Норицын, старший тренер мужской команды Сергей Белозёров и тренеры резерва Сергей Коновалов и Николай Большаков предоставили отчёты о своей работе и результатах прошедшего сезона. Сейчас эти отчёты изучают члены тренерского совета и региональных федераций Союза биатлонистов России (СБР). После этого они направят Правлению СБР свои оценки, комментарии и предложения по формированию тренерского штаба сборных команд на сезон-2020/21.

На сегодняшний день проходит обсуждение, члены тренерского совета будут выставлять свои оценки, а после 2 апреля все эти оценки будут опубликованы. Будет проходить заочное голосование, а Правление примет итоговое решение, — рассказал NEWS.ru председатель тренерского совета СБР Евгений Редькин.

Сам Редькин отметил, что считает удовлетворительным прошедший сезон для мужской национальной сборной, а также юниоров. У женщин же он признал сезон неудовлетворительным.

Заседание тренерского совета из-за пандемии коронавируса в этом году проходит в заочном режиме. Все обсуждения будут проходить по электронной почте.

Мы получили очень объёмные материалы и приступили к их изучению. Сейчас это всё находится на стадии обсуждения, идёт закрытая работа. Будем смотреть, анализировать и общаться между собой в формате онлайн, — отметил главный тренер сборной Тюменской области Максим Кугаевский.

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев считает, что обсуждения в заочном формате будут носить формальный характер.

Когда нет живого диалога, когда все удалённо присылают друг другу бумажки — это так, для галочки. Потому что всё равно всё будет решать только Cоюз биатлонистов России. Но на самом деле я отчасти с этим соглашусь. Члены тренерского совета могут высказать своё мнение, но отвечать потом всё равно СБР, и им надо назначать тренеров. Вся ответственность на них. Дмитрий Васильев двукратный олимпийский чемпион по биатлону двукратный олимпийский чемпион по биатлону

«Все заслуживают неуд»

По итогам сезона женская сборная России по биатлону занесла себе в актив лишь одну медаль на Кубке мира, став второй в эстафете на этапе в Хохфильцене. На чемпионате мира в Италии российские спортсменки вовсе остались без медалей.

Сергей Булкин/NEWS.ru

У мужчин стабильно хорошо выступает только лидер сборной Александр Логинов, который готовился отдельно от сборной со своим личным тренером Александром Касперовичем. Логинов завоевал серебряную и бронзовую медаль на этапе Кубка мира в Хохфильцене, а также золото и бронзу на чемпионате мира в Антхольце.

Совершенно определённо можно ставить тренерском составу неуд: и женскому, и мужскому одинаково, они ничем не отличаются. Логинов — это отдельная история, его здесь не нужно рассматривать, как успех. Он готовился по индивидуальному плану и выполнял установки Касперовича. Дмитрий Васильев двукратный олимпийский чемпион по биатлону двукратный олимпийский чемпион по биатлону

Помимо Логинова, однажды удалось зайти в призы Матвею Елисееву. Он стал третьим в спринтерской гонке на первом этапе в Эстерсунде.

Елисеев прибавил только в декабре за счёт стрельбы, но потом он и её растерял. Были некоторые всплески, но мы же оцениваем весь сезон, а не какие-то отдельные старты. Я считаю, что для него он тоже неудовлетворительный, — добавил Васильев.

Бывший тренер сборных СССР и России Александр Привалов рассказал, что у него вместе с другими ветеранами биатлона есть идеи, как вывести биатлон на прежний, лидирующий уровень.

Итоги сезона нельзя назвать удовлетворительными, потому что кроме Логинова, который тренировался отдельно от сборной команды, никто не показывал результаты. Идёт полное непонимание методики, есть очень много проблем. Мы, ветераны, будем разбираться в этом. У нас есть свои рычаги. В таком состоянии, как сейчас, оставлять биатлон нельзя. Будем разбираться с методикой подготовки и тренерским составом. У нас есть свои предложения, об этом будет известно чуть позже. Александр Привалов бывший тренер сборных СССР и России по биатлону бывший тренер сборных СССР и России по биатлону

Также Привалов считает, что никого из нынешнего состава тренеров нельзя оставлять в штабе на следующий сезон.

Как их можно оставить, когда они психологически не могут перестроиться, я так понимаю. Надо выполнять объёмную работу в подготовительном периоде, а не заниматься скоростной работой — вот, в чём ошибка, — отметил специалист.

Нужны изменения в системе и контакт с лыжниками

Три составляющих биатлона, по мнению Привалова, это лыжные гонки, стрельба и, главное, психологическая подготовка. Он также привёл в пример олимпийскую чемпионку в лыжном спринте, 27-летнюю шведку Стину Нильссон, которая недавно объявила о переходе в биатлон.

Это правильное решение. Если она психологически устойчива — ей равных не будет. Потому что в биатлоне многое решает лыжная подготовка, а потом уже стрельба. Нам надо работать в контакте с лыжниками. Если кто-то из них захочет перейти в биатлон, надо проверить их психологическое состояние. Это имеет огромное значение в биатлоне, — сказал Привалов.

Васильев не стал называть имён тренеров, которых он мог бы порекомендовать в обновлённый штаб национальной сборной, однако отметил, что в России есть проблема со специалистами.

На сегодняшний день российский биатлон испытывает тренерский голод. К сожалению, таких тренеров, как Владимир Иерусалимский, Александр Привалов, Виктор Маматов, сейчас нет — это огромная проблема. Но даже из тех тренеров, что у нас сейчас есть, можно создать полноценный коллектив, который будет тренировать сборную, — считает двукратный олимпийский чемпион.

На данный момент с мужской сборной работает 24-летний тренер Артём Истомин. Известно, что раньше он занимался биатлоном, но закончил карьеру из-за проблем со здоровьем. При этом никаких спортивных или тренерских званий до попадания в основную команду у Истомина нет.

Он просто на подхвате, помогает чем-то. Для меня он не тренер — он ни одного человека в жизни не подготовил, и сразу в сборную команду! Какой он тренер? Тренер — это тот человек, который, как минимум, имел какой-то положительный профессиональный опыт как спортсмен, либо начиная с детей прошёл все стадии и дошёл до сборной команды. А все остальные тренеры — это так, выданный аванс. Даже с готовыми спортсменами они не смогли показать результат. Для меня он просто обслуживающий персонал. Дмитрий Васильев двукратный олимпийский чемпион по биатлону двукратный олимпийский чемпион по биатлону

К тренерам сборной России по биатлону всегда было много вопросов, но с каждый годом их становится всё больше и больше. Почему медленно бегут? Почему плохо стреляют? Почему так мало медалей? Привалов считает, что проблемы в национальных командах нужно решать на самом высоком уровне.

Здесь есть очень серьёзные вопросы, которые надо решать на уровне министерства и правительства. Нужно менять систему. Если тренеры получают зарплату за результаты юношей, то о чём тогда говорить? Для них интересен только сегодняшний день, а нужно работать на перспективу и платить тренерам, если его ученик пойдёт дальше. У нас такая страна огромная, и у нас есть все возможности, много баз и занимающихся биатлоном. Занимать такие низкие места очень стыдно для нашей страны. Александр Привалов бывший тренер сборных СССР и России по биатлону бывший тренер сборных СССР и России по биатлону

Ответственным за проведение заседания тренерского совета назначен вице-президент СБР Валерий Польховский. Именно он к 6 апреля должен подготовить предложение по формированию тренерского штаба на сезон-2020/21. После этого мы узнаем, появятся ли в тренерском составе национальной команды новые имена или кто-то получит очередной аванс. Всё это будет решать руководство Союза биатлонистов России.