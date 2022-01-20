«Вопросов по Щербаковой нет»: Авербух о составе сборной России на Олимпиаду

Хореограф и постановщик Илья Авербух в разговоре с NEWS.ru прокомментировал состав сборной России по фигурному катанию на Олимпиаду. Он считает, что федерация приняла абсолютно справедливое решение.

Верное решение приняла федерация. Женя Семененко дважды проиграл Андрею Мозалёву. Сначала на чемпионате России, потом на чемпионате Европы. Поэтому федерация выбрала Андрея. Что касается женских соревнований, то там тоже всё решил спортивный принцип. Третья была Щербакова на первенстве страны, которая затем блестяще выступила в Таллине и заняла второе место. Поэтому по ней вопросов тоже никаких не может быть. Всё абсолютно справедливо, — сказал Авербух.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине.

Ранее сообщалось, что российские судьи не будут работать на командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде-2022 в Пекине. Такой жребий выпал в результате жеребьёвки, сообщается на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).