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Мужская сборная России по волейболу проиграла команде Словении в четвертьфинале чемпионата Европы в четырёх партиях — 1:3 (23:25, 22:25, 25:21, 21:25).

Подопечные Туомаса Саммелвуо не смогли защитить титул чемпионов континента, завоёванный два года назад на предыдущем европейском первенстве.

Нынешний турнир проходит в четырёх странах — Франции, Бельгии, Словении и Нидерландах. Российская сборная без потерь прошла предварительный турнир, одержав пять побед в «словенской» группе, матчи которой проходили в Любляне. В том числе были обыграны и хозяева площадки.

Однако когда командам России и Словении пришлось встретиться снова на этом турнире — теперь во втором раунде плей-офф, представители балканской республики сумели взять реванш.

В полуфинальном поединке, который пройдёт в Париже, словенцы сыграют с командой Польши, обыгравшей в трёх партиях сборную Германии.

В 1/8 финала российские волейболисты со счётом 3:0 обыграли команду Греции, писал ранее News.ru.