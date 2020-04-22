Волейболист Спиридонов: если не будет вариантов, пойду работать на стройку

Чемпион Европы 2013 года волейболист Алексей Спиридонов рассказал, что рассчитывает получить предложения по поводу продолжения карьеры из Европы.
Спиридонов покинул уфимский «Урал» и пока не определился с новой командой.
Агент работает в этом направлении, варианты в Европе тоже буду рассматривать. А если ничего не найдем, пойду работать на стройку, — цитирует Спиридонова РИА Новости.
Как писал NEWS.ru ранее, Алексей Спиридонов устроил потасовку на детском теннисном турнире в Уфе. Организаторы мероприятия решили снять с финала дочь Спиридонова, что не понравилось спортсмену. Он был агрессивно настроен и оскорблял других родителей юных участников турнира.