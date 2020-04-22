Волейболист Спиридонов: если не будет вариантов, пойду работать на стройку

https://static.news.ru/photo/b1c1b5a0-848e-11ea-b154-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/spirik15

Чемпион Европы 2013 года волейболист Алексей Спиридонов рассказал, что рассчитывает получить предложения по поводу продолжения карьеры из Европы.

Спиридонов покинул уфимский «Урал» и пока не определился с новой командой.

Агент работает в этом направлении, варианты в Европе тоже буду рассматривать. А если ничего не найдем, пойду работать на стройку, — цитирует Спиридонова РИА Новости.

Как писал NEWS.ru ранее, Алексей Спиридонов устроил потасовку на детском теннисном турнире в Уфе. Организаторы мероприятия решили снять с финала дочь Спиридонова, что не понравилось спортсмену. Он был агрессивно настроен и оскорблял других родителей юных участников турнира.