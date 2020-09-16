Вместо Загитовой: что сулит Медведевой возвращение к Тутберидзе

Если у кого-то ещё были сомнения, что 2020 год особенный, теперь-то от этих сомнений не должно остаться и следа. Вслед за пандемией, протестами в США, манифестами в Белоруссии, переходами Александры Трусовой и Алёны Косторной от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко случился камбэк года. Серебряный призёр олимпийских игр в Пхёнчхане Евгения Медведева вернулась к своему бывшему наставнику Этери Георгиевне после двух лет сотрудничества с канадским тренером Брайном Орсером. В чём уникальность данной ситуации и станет ли для двукратной чемпионки мира спасением возвращение к «истокам» — разбирается NEWS.ru.

2016 год, Этери Тутберидзе и Евгения Медведева Hitoshi Mochizuki/Global Look Press

Тяжёлое расставание

Два года назад, в мае 2018 года, случился самый громкий на тот момент уход из группы Этери Тутберидзе. Именитого наставника покинула Евгения Медведева. Разрыв отношений состоялся по уже привычной для Тутберидзе схеме, лишь с тем небольшим отличием, что ни с одной, ни с другой стороны не было больших, резонансных комментариев (ладно, один репортаж на Первом всё же вышел). Да и говорить тогда что-либо не было смысла. Боль и обида Медведевой на родного (их действительно связывали очень тёплые отношения, да и 11 совместных лет — это не маленький срок) тренера за то, что она намеренно помогла Загитовой выиграть олимпийское золото, была настолько велика, что другого выхода, кроме как уйти, у Евгении не было. И она ушла от Тутберидзе, даже больше — перелетела за океан. Там, в Канаде, с Брайаном Орсером должны были осуществиться её мечты о продолжительной карьере и достижениях (ну очевидно, что Женя ехала к известному канадскому наставнику не для того, чтобы поправить флип).

Yohei Osada/Global Look Press

Два непростых года

Однако, как теперь уже можно констатировать, не всё пошло у спортсменки по плану. За два сезона она лишь дважды поднималась на пьедестал на официальных соревнованиях — становилась бронзовым призёром чемпионата мира 2019 года и выиграла Кубок России в том же году. Остальной период под руководством Брайана запомнился чередой не самых удачных прокатов, снятием с турнира из-за поломанного конька (на последнем чемпионате России — прим. NEWS.ru) и большим количеством разговоров как со стороны самой спортсменки, так и со стороны её тренера о том, какой плодотворный рабочий процесс у них проходит. К слову, тот самый «флутц» (так назвали в народе элемент из-за неправильного исполнения Медведевой флипа) исправить так и не удалось.

Пандемия и не лучшая форма

Но главные проблемы у призёра олимпийских игр начались перед этим сезоном. Медведева, которая в разгар пандемии из Канады отправилась в Японию на коммерческое шоу, стала заложницей ситуации: мало того, что шоу отменили, так ещё она не успела выехать из Японии — границы были закрыты. Проведя несколько месяцев в стране Восходящего солнца, она вернулась...нет, не в Канаду, а в Россию. Вернуться к Брайану Орсеру так и не представилось возможности из-за COVID19. Поэтому начать подготовку к сезону Медведевой пришлось на Родине, где фигуристке, к слову, предоставили лучшие условия. Для серебряного призёра олимпийских игр открыла свои двери школа ЦСКА, а курировать процесс взялась Елена Буянова. Впоследствии выяснилось, что к тренировкам Медведевой примкнула ещё и Татьяна Тарасова. Таким образом вместе с Брайном Орсером, который, если верить словам спортсменки, находился с ней на связи чуть ли ни 24/7 (по видеосвязи), образовалась настоящая коалиция из тренеров. Впрочем, контрольные прокаты показали, что и это не помогло.

Кстати о контрольных прокатах. Если бы известие о возвращение Медведевой случилось бы до контрольных прокатов фигуристов сборной России, мы бы со стопроцентной уверенностью сказали, что пандемия стала главной причиной воссоединения старых знакомых (не все Нэтаны Чены, есть спортсмены, которым необходимо постоянное присутствие ОСНОВНОГО тренера, а в нынешних условиях подобное гарантировать Медведевой не мог никто). Однако контрольные прокаты дают повод думать, что проблема кроется глубже. Да и информация ТАСС о том, что сама Медведева стала инициатором возвращения к Тутберидзе, позволяет убедиться в этой мысли.

Евгения Медведева и Брайан Орсер Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожалуй, Евгения Медведева была второй после Алёны Косторной (подопечная Плющенко даже не показала произвольную программу) фигуристкой из сборной, которая продемонстрировала очень неубедительное катание на контрольных прокатах. И если короткая программа ещё более-менее удалась, то произвольная обернулась полным провалом. Евгения выполнила только четыре из семи заявленных прыжков, а апогеем выступления стало неудавшееся колесо. Но многих экспертов поразила не столько череда ошибок Жени, сколько не очень хорошая физическая форма спортсменки. Явно было, что что-то происходит не так. И Женя, которая не славится заблуждениями и иллюзиями на свой счёт, видимо, это тоже поняла.

Будучи фигуристкой с амбициями и невероятной волей, она закрыла глаза на все обиды и пошла на непростой, но очень важный шаг в своей карьере (кстати, теперь-то ребус с аплодисментами Тутберидзе в адрес Медведевой после произвольной программы разгадан). Никто не говорит, что возвращение обязательно гарантирует Медведевой россыпь достижений и медалей, но хуже точно не будет. Известный хореограф и постановщик шоу Илья Авербух, например, считает, что это самое верное решение для Жени на данный момент.

Если это правда, то это самое верное решение, которое может быть, — сказал Авербух NEWS.ru.

А олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков пока не спешит оценивать этот трансфер, но отмечает, что известие хорошее.

Это выбор спортсменки. Если они приняли такое решение со своей командой, значит, на то были причины. А верное решение или нет, покажет только время и результат. Могла ли повлиять пандемия на решение Медведевой? Сейчас у многих спортсменов, которые тренируются за границей, возникла такая проблема. Если они действительно нашли общий язык с Этери Тутберидзе и помирились, то это только положительная новость. Этому будут рады все, особенно болельщики Медведевой и Тутберидзе, — сказал Траньков корреспонденту NEWS.ru.

Что же, и без того многообещающий сезон в фигурном катании, стал ещё более горячим и интригующим. Для полноты картины не хватает только новости о возвращении Загитовой. Но, кажется, её место уже занято.