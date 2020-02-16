Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал успех Александра Логинова в спринте на чемпионате мира и рассказал об итогах женской гонки преследования.

— Вы ожидали, что Александр Логинов сможет выиграть спринт и стать третьим в гонке преследования?

— В предварительном комментарии я высказал мнение, где мы можем ожидать медали. Это Александр Логинов и мужская эстафета. Я этого никогда не скрывал, но то, что Саша превзошёл все ожидания и завоевал именно золото, за это ему честь и хвала.

— Почему вы так оцениваете его выступление?

— Я скажу, что он не просто сделал подарок всем россиянам, а всему славянскому сообществу. За нас очень сильно болели украинцы и белорусы.

— О чём вы общались с украинским тренером Романом Бондаруком?

— Обсуждали Сашину вчерашнюю победу, которую невозможно переоценить. Это было что-то невероятное. К сожалению, остальные ребята выступили слабеее. Елисеев неплохо готов ногами, но в спринте он, к сожалению, не справился со стрельбой. Но я верю, что у него есть потенциал и он может себя в какой-то из гонок хорош проявить. Поэтому я думаю, что эти два парня Логинов и Елисеев могут нам принести подарки или сделать хотя бы как Катя Юрлова, которая должна была справиться со стрельбой, но не смогла.

— Победа Логинова — это и успех Касперовича, который работал с вами в Санкт-Петербурге. Как отметите его успех?

— Только мы втроём знаем, чего это ему стоило. Касперович работает у меня в биатлонной федерации Санкт-Петербурга и руководит всеми вопросами подготовки. Также он разрешает все организационные и руководящие вопросы. И на этом фоне занимался не менее важной работой с Александром Логиновым.

— Какую работу он с ним вёл?

— Постоянно корректировал его работу и вылетал на его сборы и какие-то домашние мероприятия. Я считаю, что победа на чемпионате мира — это его заслуга, Касперовича.

— В чём он корректировал работу спортсмена?

— Все тренеры сборной говорили, что Саша был подавленный, его ничего не радовало, он был убитый.

— Тренеры сборной относятся к нему скептически?

— Саша очень просил, чтобы Касперович приехал к нему с первых дней сбора, что Александр Владимирович и сделал и проделал огромную работу, прежде всего психологическую. Все тренеры отметили, как Касперович приехал, Саша стал улыбаться. Это и стало главным триггером, за счёт чего он вчера выступил достойно.

— Какой вклад в его подготовку вкладывает Максим Кугаевский?

— Мне сложно судить. Я не знаю, насколько хорошей у них была работа. Про Касперовича могу сказать, что всё было на моих глазах, не умаляя достоинств того же Хованцева и всех остальных тренеров, но Касперович внёс определяющий вклад в победу Саши. То, что делал Кугаевский, лучше спросит у него и его спортсменов.