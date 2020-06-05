Васильев: песенка Драчёва спета, но он не может даже красиво уйти

https://static.news.ru/photo/43ab59bc-a730-11ea-89e2-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Васильев Фото: biathlonspb.ru

Президент федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев прокомментировал призыв президента Союза биатлонистов России Владимира Драчёва к регионам игнорировать отчётно-выборную конференцию СБР.

Конференция давно назрела, и решение о её созыве правильное, потому что в таком хаосе организация работать не может. Призывы Драчёва к бойкоту вызывают сожаление. Понятно, что его песенка спета, но он даже не может красиво уйти без потери достоинства. Если ты хочешь подтвердить свою легитимность, то должен не призывать к бойкоту, а, наоборот, постараться победить в открытой, честной и конкурентной борьбе, убедив регионы в верности выбранного пути, — считает президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев.

Также он отметил, что действия Драчёва не поддаются здравому смыслу и логике и говорят о том, что ему есть что скрывать, и выразил надежду, что президент СБР не будет вредить всему биатлонному сообществу России деструктивными действиями и позволит мирно разрешить конфликт.

Как сообщал NEWS.ru, президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв написал в региональные биатлонные федерации письмо с призывом не участвовать во внеочередной отчётно-выборной конференции СБР.