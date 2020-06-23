Васильев объяснил отказ баллотироваться в президенты СБР

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Президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев отказался баллотироваться на пост президента Союза биатлонистов России на отчётно-выборной конференции 11 июля и не будет выдвигаться в состав правления организации.

Хочу поблагодарить за поддержку российские регионы и таких авторитетных специалистов, как Анатолий Алябьев и Александр Тихонов. Для того чтобы реализовывать масштабные планы по развитию российского биатлона, нужно соответствующее финансирование, а мне его сейчас не подтвердили, так как потенциальным инвесторам в разгар эпидемии коронавируса пока не до спонсорства. Занимать же кресло просто так и получать должность ради должности никогда не было моей целью. Я бы хотел изменить в корне состояние нашего биатлона. На полумеры в виде места в правлении я также не согласен, потому что российский биатлон нуждается в глобальных, а не косметических изменениях, чтобы оставаться конкурентоспособным на мировой арене, — рассказал Васильев NEWS.ru.

Также специалист отметил, что не будет поддерживать на выборах никого из кандидатов, а делегатом от Санкт-Петербурга на конференции будет Сергей Голиков, работавший исполнительным директором СБР.

Как сообщал NEWS.ru, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева выдвинута кандидатом в состав правления СБР от Федерации биатлона Москвы.