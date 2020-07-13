«Вашингтон Редскинз» будет переименован из-за обвинений в расизме

https://static.news.ru/photo/e85dc160-c531-11ea-87cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/redskins

Руководство клуба американской Национальной футбольной лиги (НФЛ) «

» приняло решение изменить название и эмблему на фоне возникших обвинений в расизме.

Известно, что слово «Redskins» с английского языка переводится как «краснокожие». Кроме того, внимание критиков привлёк логотип, на котором изображён индеец.

3 июля мы объявили, что тщательно проанализируем название команды. Работа началась сразу. В рамках этого процесса мы хотим информировать наших спонсоров, фанатов и сообщество. Сегодня мы объявляем, что откажемся от названия «Редскинз» и логотипа после завершения аналитического процесса, — следует из официального заявления клуба.

Разработкой нового названия и логотипа займутся владелец клуба Дэн Снайдер и тренер Рон Ривера. По мнению членов клуба, данные меры позволят улучшить репутацию команды и вдохновят спонсоров и болельщиков «на следующие 100 лет».

«Вашингтон» дважды побеждал в регулярном чемпионате НФЛ (1937, 1942 года) и трижды выигрывал Супербоул — финальный матч плей-офф (1982, 1987, 1991 года). Команда получила название «Редскинз» ещё в 1932 году, когда базировалась в Бостоне. Примечательно, что в 2013 году Дэн Снайдер заверял, что клуб никогда не сменит название, несмотря на критику.

В начале июля по мере роста популярности движения Black Lives Matter, активисты которого выступают против насилия в отношении представителей негроидной расы, спонсоры команды, среди которых PepsiCo и FedEx, обратились к руководству клуба с просьбой сменить название и логотип. Как уточнялось, эмблема с индейцем и название оскорбляют коренные народы США.

25 мая полицейские в Миннеаполисе (штат Миннесота) задержали 46-летнего Джорджа Флойда. Чернокожего американца заподозрили в подделке документов. Стражи порядка при задержании использовали грубый удушающий приём. В результате мужчина скончался. Это и вызвало массовые протесты и беспорядки. Властям даже пришлось ввести режим чрезвычайной ситуации.

Борьба с расизмом в мире проявляется всё в более причудливых формах. Компания Unilever приняла решение убрать слова «светлый», «белый» и «осветляющий» с некоторых упаковок товаров, чтобы избавиться от расовых стереотипов. Изменения коснутся крема для лица Fair & Lovely («Светлая и милая»), который продаётся на рынке в Азии. Ранее компания Nestle решила прекратить продажу изделия Beso de Negra («Поцелуй темнокожей женщины»).

Ранее NEWS.ru писал, что юного британского болельщика арестовали за расистские оскорбления в адрес футболиста «Кристал Пэлас» Уилфрида Заа.