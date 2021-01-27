В ВФЛА отреагировали на информацию о допинге Сергея Шубенкова

https://static.news.ru/photo/01f4d6fe-60af-11eb-b75b-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шубенков Фото: Oliver Weiken/dpa/Global Look Press

Во Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) пока не стали комментировать информацию о сдаче положительной допинг-пробы российского легкоатлета Сергея Шубенкова.

Мы не комментируем информацию, которой у нас даже нет. Если что-то появится, мы сразу опубликуем на официальном сайте, — сказали NEWS.ru в пресс-службе федерации.

Ранее NEWS.ru стало известно, что 30-летний Шубенков попался на допинге. По словам источника, близкого к ВФЛА, для того чтобы «немного погасить употреблённый допинг, он принял препарат-прикрытие, который смазывает действие запрещённого препарата».

Шубенков — единственный спринтер в истории советской и российской мужской лёгкой атлетики, завоевавший медали чемпионата мира в барьерном беге на 110 м. Сергей был награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Он является заслуженным мастером спорта России.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) намерена в марте 2021 года определиться с количеством легкоатлетов из России, которым позволят выступать на токийской Олимпиаде. Ещё до вызванного пандемией коронавируса переноса Олимпийских игр на 2021 год было принято решение о допуске 10 россиян. В марте рассмотрят новую программу ANA (Authorized Neutral Athletes, допущенные нейтральные атлеты), писал NEWS.ru.