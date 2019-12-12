https://static.news.ru/photo/2162605e-1cb5-11ea-8c6e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости

Руководство Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) отказывается приглашать представителей СМИ на свои отчётные конференции до 28 февраля, когда состоится внеочередная выборная конференция организации.

Как сообщил источник NEWS.ru, это делается для того, чтобы исправить часть ошибок, которые были совершены кампанией экс-главы федерации Дмитрия Шляхтина. Собеседник NEWS.ru сообщил, что на ежегодной отчётной Конференции ВФЛА, которая пройдёт 12 декабря, будут присутствовать около 60 делегатов.

Ранее пресс-служба организации сообщила, что по итогам ежегодной отчётной Конференции Всероссийской федерации лёгкой атлетики мероприятия для прессы не предусмотрены. Информация о решениях будет размещена на сайте ВФЛА, а пресс-подход с участием руководства ВФЛА пройдёт после заседания Комиссии по государственной аккредитации Российской Федерацией, которое состоится 13 декабря.

Президиум Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) ранее утвердил отставку Юрия Борзаковского с поста вице-президента и члена президиума организации, писал NEWS.ru.