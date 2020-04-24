В Минспорте рассказали, как будет проходить возвращение соревнований

https://static.news.ru/photo/fe29593a-862c-11ea-a3de-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министр спорта России Олег Матыцин рассказал, как будет проходить процесс возобновления спортивных мероприятий на территории страны.

Точечно, поэтапно начинают возобновлять подготовку только там, где пройден самый опасный этап пандемии. Мы тоже будем следовать этой логике, — передаёт слова Матыцина пресс-служба Минспорта.

Также он отметил, что Министерство разработало проект плана нормализации системы спортивной подготовки, в том числе возобновления централизованных учебно-тренировочных мероприятий.

В России из-за пандемии инфекции коронавируса перенесены или досрочно завершены спортивные чемпионаты. По данным на 24 апреля, в мире выявили более 2,71 млн случаев заболевания COVID-19. Из них свыше 190 тысяч пациентов умерли, более 743 тысяч выздоровели. В России — 68 622 случая коронавирусной инфекции, 5568 выздоровели, умерли 615 человек.

Правительство Испании намерено запретить проведение спортивных матчей со зрителями до 2021 года, ранее писал NEWS.ru.