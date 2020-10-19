«Уже будет поздно»: Бутырская высказалась о возвращении Загитовой

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Олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы по фигурному катанию россиянка Алина Загитова не планирует участие в соревнованиях до конца 2020 года.

Планов выступать на Гран-при, на этапах Кубка России и чемпионате страны у Алины Загитовой в этом сезоне нет, — сообщил ТАСС источник. Другой источник издания подтвердил информацию и добавил, что...