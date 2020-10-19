«Уже будет поздно»: Бутырская высказалась о возвращении Загитовой

Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская оценила перспективы возвращения ведущей шоу «Ледниковый период» Алины Загитовой в большой спорт.
По её мнению, фигуристка упустила хороший шанс возобновить карьеру прошедшим летом.
Уговаривать Алину сейчас бесполезно. Тутберидзе с этим ничего не сможет сделать, решение должна принять сама Загитова. Но на мой взгляд, если и надо было возвращаться, то в начале июня. А за год до Игр уже будет поздно, — отметила Бутырская.
Она считает, что спортсменка уже не вернётся на лёд,
Как писал NEWS.ru, ранее источник сообщил, что Загитова не планирует участие в соревнованиях до конца 2020 года. Другой источник подтвердил информацию и добавил, что фигуристка оставляет за собой возможность вернуться к состязаниям в следующем сезоне.