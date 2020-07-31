Урманов считает, переход Косторной психологически скажется на Тутберидзе

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Олимпийский чемпион по фигурному катанию 1994 года, первый победитель финала Гран-при среди мужчин Алексей Урманов прокомментировал переход чемпионки Европы по фигурному катанию Алены Косторной из группы Этери Тутберизде в академию Евгению Плющенко.

Мне сложно это прокомментировать, потому что мы все прекрасно знаем, что Этери Георгиевна очень хороший специалист. Массовый уход – это всегда немножко сложновато. В любом случае, уход спортсмена, тем более высокого уровня, всегда волнительный момент. Поэтому, психологически это сказывается на наставнике, - сказал Урманов корреспонденту NEWS.ru.

Ранее NEWS.ru писал, что тренерский штаб Этери Тутберидзе прекратил сотрудничество с фигуристкой Алёной Косторной. Об этом Тутберидзе сообщила в Instagram. Заслуженный тренер России объяснила расставание с 16-летней чемпионкой Европы тем, что Косторная якобы выдвинула к тренерскому штабу невыполнимые требования.