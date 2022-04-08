Туктамышева рассказала о шоке после шоу Плющенко с буквами Z

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о шоке и растерянности после участия в шоу Евгения Плющенко. Причиной для поста в соцсетях стало наличие на шоу символики военной спецоперации на Украине, в частности буква Z. Это разочаровало российскую фигуристку.

Очень хотелось верить, что спорт вне политики, но сегодня это оказалось не так... Я хочу участвовать в соревнованиях, хочу кататься, хочу ставить новые программы, хочу участвовать в ледовых шоу. Но не хочу, чтобы выступления спортсменов стали способом манипуляции и убеждений, — написала Туктамышева.

Она добавила, что любит фигурное катание, живёт им, но сейчас находится в полной растерянности.

Шоу, организованное в Туле Евгением Плющенко, заявлялось как благотворительное. Но незадолго до его начала выяснилось, что на нём имеются политические символы, что разочаровало спортсменов.

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