Туктамышева рассказала, что мечтает о подиуме Олимпиады

https://static.news.ru/photo/425d53b2-a81f-11eb-b4ff-96000091f725_660.jpg Елизавета Туктамышева Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева, выступающая в группе Алексея Мишина, поделилась планами на новый сезон. Слова фигуристки приводит NBC.

У меня была долгая карьера с большим количеством прекрасных моментов. Возможность наконец попасть на Олимпийские игры стала бы вишенкой на торте. В самых смелых мечтах я вижу себя на подиуме Олимпиады, — сказала фигуристка.

Спортсменка призналась, что попадание на Олимпиаду будет иметь для неё большое значение.

Я не хочу, чтобы это (попадание на Олимпиаду. — NEWS.ru) стало моей главной задачей в следующем сезоне. Но если я смогу отобраться, это будет очень много значить для меня и моей карьеры. Я уже сделала почти 100 процентов того, что могу, и это всё, что мне осталось, — отметила Туктамышева.

Елизавета Туктамышева стала серебряным призёром чемпионата мира в Стокгольме.

Ранее сообщалось, что серебряные призёры Олимпийских игр в командных соревнованиях — 2018 Евгения Тарасова и Владимир Морозов продолжат работать в группе Этери Тутберидзе и Максима Транькова. Это подтвердила Федерация фигурного катания на коньках России.