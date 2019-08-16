https://static.news.ru/photo/0eaf52aa-c0f8-11e9-8499-fa163e074e61_660.jpg Елизавета Туктамышева Фото: Naoki Nishimura/AFLO/Global Look Press

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева показала произвольную программу, с которой она будет выступать в новом сезоне.

Программу на музыку группы The Hot Sardines «Caravan» для спортсменки поставила хореограф из Канады Ше-Линн Бурн.

Ранее News.ru писал, что Туктамышева сообщила о работе с известной канадкой Хе-Линн Бурн. Фигуристка заявила, что давно хотела с ней работать и восхищалась её постановками.

В финале Кубка России — 2019 Туктамышева проиграла Евгении Медведевой, после чего не вошла в состав сборной России на чемпионат мира. В текущем сезоне спортсменка стала бронзовым призёром финала Гран-при и командного первенства мира. Кроме того, 22-летняя россиянка является чемпионкой мира и Европы. Обе награды спортсменка завоевала в 2015 году.