Трусова показала танец в стиле стрип-пластитки

Фото: Yohei Osada/AFLO/Global Look Press

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе в интервью YouTube-каналу «Без воды» сообщила, что трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов перед сезоном брал терапевтическое исключение из-за проблем с зубами. По словам Вяльбе, не было острой необходимости в терапевтическом исключении, но они всё равно решили его сделать.

Там был какой-то препарат, который во время операции можно было использовать. При этом врачи сказали, что в терапевтическом исключении нет необходимости — до старта ещё далеко. Но мы всё равно...