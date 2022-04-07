Трусова показала танец в стиле стрип-пластитки

Александра ТрусоваФото: Yohei Osada/AFLO/Global Look Press
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Серебряный призёр Олимпиады-2022 в Пекине Александра Трусова опубликовала в своём Telegram-канале видео танца в стиле стрип-пластики. Фигуристка выразила благодарность хореографу Анастасии Юрасовой, которая поставила ей номер.
Спасибо! Настя Юрасова, — поблагодарила Трусова тренера по танцам.
Ранее тренер академии Евгения Плющенко Дмитрий Михайлов рассказал о работе с Трусовой. По его словам, у фигуристки было «много своего мнения», из-за чего усложнялся рабочий процесс. В то же время благодаря несгибаемому характеру Трусова смогла осуществить главную мечту и исполнила пять четверных прыжков на Играх, подчеркнул тренер.