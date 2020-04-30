Казалось бы, спорт стоит на паузе, но в мире фигурного катания страсти не утихают даже в такой период. Двукратная чемпионка мира среди юниоров, бронзовый призёр чемпионата Европы — 2020 Александра Трусова покинула группу Этери Тутберидзе. Теперь новым тренером фигуристки будет двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко. О главном трансфере этого межсезонья рассказывает NEWS.ru.

Чтобы сразу развеять все сомнения в отношении действительности данной информации, приведём слова Евгения Плющенко.

Процесс начался. Готовим официально документы на федерацию о переходе Саши Трусовой ко мне в академию, в мою группу. Все мы на самоизоляции, но сейчас время переходов. Мы всё делаем официально, как должно быть, — приводит слова тренера ТАСС.

Очевидно, что подобное решение не могло возникнуть на пустом месте. Однако в случае с 15-летней Александрой Трусовой резкий переход к новому наставнику особенно удивителен. Во-первых, Трусова молодая, а, как известно, от Тутберидзе обычно уходят девочки постарше (у Этери девочками постарше считаются чаще всего те, кто достиг 18-летнего возраста). Во-вторых, Трусова — перспективная и одарённая, а, как известно, от Тутберидзе обычно не уходят девочки, которые претендуют на золотые медали больших турниров. Александра достигла невероятных высот в группе Тутберидзе. И дело здесь совсем не в медалях, а в прыжках и рекордах. У своего уже бывшего наставника она выучила четверные тулуп, сальхов, лутц и флип, а также тройной аксель. Многие из этих прыжков Трусова первая в истории выполнила на официальных международных соревнованиях.

Не было сомнений в том, что тот багаж, которая приобрела спортсменка, со временем приведёт её к большим успехам, и почему-то этот успех неразрывно был связан с именем Тутберидзе. Но иногда жизнь преподносит нам удивительные сюрпризы.

Так с чем же связан переход Трусовой к Плющенко?

Причины перехода

Естественно, сейчас всё находится на уровне догадок и предположений. Да и вряд ли когда (или если) Трусова прервёт молчание, она обрушится с критикой на своего бывшего наставника. Это не в стиле подопечных Тутберидзе.

Одним из главных поводов для расставания стало то, что Александра Трусова была обеспокоена отсутствием внимания со стороны тренерского штаба. Особенно, как утверждают СМИ, её обижало то, что любимицей в группе у хореографа Даниила Глейхенгауза была Анна Щербакова. Во многом из-за этих переживаний в нынешнем сезоне наметился небольшой спад спортсменки.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Возможно, ситуация усугубилась и по той причине, что в период паузы, вызванной коронавирусом, фигуристки, в том числе и Александра, потеряли связь со своим наставником. Сейчас Тутберидзе находится в Детройте, где помогает своей дочери Диане Дэвис (она выступает в танцах на льду) войти в тренировочный процесс. Видимо, на своих подопечных нет пока времени.

А ещё нужно учитывать и следующее. Первый тренер Трусовой после переезда в Москву, Александр Волков, работает в академии Евгения Плющенко. Получается, такое небольшое возвращение к истокам. Неплохо.

Что говорят о переходе Трусовой

NEWS.ru удалось связаться с генеральным директором Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александром Коганом. Он сообщил, что не получал никаких заявлений о переходе Александры Трусовой.

Мы не получали никаких документов по переходу Трусовой, — сказал Коган корреспонденту NEWS.ru.

Имея в виду ранее приведённые слова Евгения Плющенко, можно догадаться, что подготовка документов — это дело времени.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова не удивилась переходу юной фигуристки к Евгению Плющенко.

У Этери Тутберидзе есть ещё много воспитанников, которые могут заменить Александру Трусову. Бывает такое, что ученики переходят от одного тренера к другому. Смена тренера — это всегда лотерея.

Евгений взял под своё тренерство очень хорошую девочку, рекордсменку мира. Это огромная ответственность, которая на него падает. Мне хотелось бы, чтобы у него всё получилось. Это возможность для него влиться в тренерскую семью, — приводит слова Тарасовой «Чемпионат».

И если со стороны «Тутберидзе TEAM» не последовало ещё заявления, то директор центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев объявил, что исключит спортсменку из своей школы.

Посмотрите, что было с Женей Медведевой, Полиной Цурской, Адьяном Питкеевым. Всем делались предложения, и те, кто ушёл, ушли в никуда. Медведева ушла к одному из лучших тренеров в мире (Брайану Орсеру. — NEWS.ru). Мы хоть и из мира единоборств, но такая ситуация для нас дикость. Есть законы этики, но в фигурном катании это в порядке вещей. А мы будем вынуждены отчислить Трусову из школы, — передаёт слова Лайшева ТАСС.

От Тутберидзе часто уходят

Отток фигуристов из команды Этери Тутберидзе — это естественное и нормальное явление. Последним громким переходом стал отъезд Евгении Медведевой к канадскому специалисту Брайану Орсеру. Это произошло после Олимпиады-2018 в Пхёнчхане, когда фигуристка уступила золотую медаль Алине Загитовой, которая также занималась у Этери. В своё время от Тутберидзе ушла другая известная девочка — Юлия Липницкая. А сколько менее прославленных спортсменов ушли от известного наставника! Полина Цурская, Анастасия Тараканова, Дарья Пененкова, Адьян Питкеев, Полина Шелепень, Сергей Воронов — не перечесть.

Сергей Булкин/NEWS.ru

И в большинстве своём люди уходили от Этери из-за большой конкуренции. Не успел спортсмен выйти на взрослый уровень, как ему уже в спину дышит новый отряд голодных до побед и рекордов фигуристов. А присоедините теперь к этому известный строгий подход наставника. Не каждый может с таким справиться.

Очень хочется надеяться, что смена обстановки и не такая конкурентная среда, как в группе Тутберидзе, позволит Александре ещё больше раскрыться. Правда, пока мы видели лишь примеры того, как покинувшие Тутберидзе спортсмены угасали.