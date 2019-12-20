https://static.news.ru/photo/b5f61c6c-23fc-11ea-a725-fa163e074e61_660.jpg Сергей Белозёров Фото: rusbiathlon.ru

Старший тренер сборной России по биатлону Сергей Белозёров прокомментировал итоги выступления российских биатлонистов в декабре и посетовал на техническое отставание сервис-группы сборной.

Мы рассматриваем каждый старт через призму задачи на сезон — успешного выступления на чемпионате мира и чемпионате Европы. Мы понимали, что только один лидер Александр Логинов способен стабильно конкурировать с мировыми лидерами, но сейчас появился и Матвей Елисеев. Мы стараемся подыскать ещё двух-трёх спортсменов для боеспособной эстафетной четвёрки, — рассказал Белозёров NEWS.ru.

Также Белозёров отметил, что впервые столкнулся с проблемами с сервисом на американских этапах, где заметил преимущество в этом компоненте у норвежцев, французов и немцев. Проблема, по словам наставника, в техническом оснащении сервиса и количестве человек.

Как писал NEWS.ru, Йоханнес Бё выиграл гонку преследования на французском этапе Кубка мира, а россияне не попали в десятку.