Тренер Белоруссии по самбо: вам не показывают покалеченных омоновцев

Сборная Белоруссии по самбо успешно выступила на чемпионате Европы, который состоялся в Лимасоле (Кипр). В общем зачёте в мужском и женском спортивном самбо они стали третьими. Однако по завершении соревнований тренерский штаб, персонал и спортсмены столкнулись с проблемой при возвращении на родину.

Юрий Рыбак, возглавивший национальную команду в октябре 2020 года, в интервью объяснил, как решалась ситуация. Более того, многократный чемпион Европы и мира рассказал, что происходило на митингах после переизбрания президента Александра Лукашенко, как обстоят дела в стране сейчас, и как относится к оппозиционному изданию NEXTA.

— Что с вашей рукой?

— Рабочие моменты. Плохо спортсмены меня слушают, приходится всё время бить, бить, бить — рука не выдержала. Шучу, конечно (смеётся). Это я поборолся. Уже практически не болит.

— Долго ещё в гипсе?

— До конца июня, а в конце августа вынимать спицу. Если честно, за всю спортивную карьеру у меня таких операций не было. А вот завершил, встал на тренерский путь и получил. Так, конечно, травм хватало, но операций до этого случая никогда не было.

«Выступлением команды я доволен»

— Прекрасный чемпионат Европы для Белоруссии. Кого выделите в первую очередь? И довольны ли показателями команды?

— В первую очередь отмечу организацию — она здесь очень хорошая. Как ни странно, когда мы приезжаем в Италию или Грецию, не очень комфортно, а здесь для проведения сделано всё просто супер. Выступлением команды я доволен. Есть, конечно, свои нюансы и недочёты, но мы это будем решать дома. Я очень благодарен за ту борьбу, которую они показали. В том числе молодцы и те, кто не смог завоевать медали. Я горжусь ребятами. Мне не стыдно.

mst.by

— Что скажете о соперниках?

— Я не могу выделить кого-то определённого. В целом все сборные подошли в полной готовности. Слава богу, что уровень самбо растёт. Надеюсь, так будет и дальше. В конце концов, мы большими шагами вступим в олимпийскую семью.

«Украина оказалась не очень хорошей женщиной»

— После соревнований председатель белорусской федерации самбо Александр Кобрусев рассказал о проблемах возвращения домой. Насколько это было серьёзно?

— В субботу, 29 мая, должна была улететь молодёжная сборная с тремя тренерами. К сожалению, наш рейс «Белавии» отменили. Мы пытались 43 человека отправить через Киев, но не смогли посадить на рейс. Это связано с тем, что возвращаясь «Белавией» нам не нужно было делать ПЦР тест. Подняли консульство. К сожалению, на Кипре нет посольства Белоруссии, оно только в Болгарии. В случае, если бы не смогли разобраться с ситуацией, позвонили бы нашему первому человеку (президенту Александру Лукашенко, — NEWS.ru). Он нас не бросил. Мы всё равно не унывали.

— Хорошо, что в итоге «Белавия» спустя несколько дней всё-таки вывезла белорусов.

— Должны были лететь через Украину, но она оказалась «не очень хорошая женщина». Надо было сдавать ПЦР. Не понимаю наших славян. Поэтому обращусь к россиянам. Дорогие наши, вот один вход в Европу — через Белоруссию, который мы очень сильно держим. Поэтому, пожалуйста, берегите нас (смеётся). Если мы пропустим эту европейскую несуразицу сюда, вам будет очень сложно. Это, конечно, шутка, но сами понимаете, что в каждой шутке...

— Проблема глобальная уже давно.

— Мы единственная соцстрана, которая не предаёт Россию, вне зависимости от того, насколько нам сложно, какие трудности между нами. Мы всегда находим общий язык, договариваемся. Александр Григорьевич как-то сказал: «Если вам что-то не нравится в Белоруссии, то посмотрите Брестскую крепость». И сейчас в XXI веке мы берём атаку на себя. Если бы в августе всё сдали, то возле границ с Российской Федерацией стояли войска НАТО с ПВО и всем остальным.

«Граждан Белоруссии, которые выступают за санкции, надо выгонять из страны»

— Читаю прессу, совершенно противоречивые сообщения были с самого начала переизбрания Александра Лукашенко. Народ поднялся, но в итоге митинги подавили. Расскажите, как вы это видели? Как сейчас обстоят дела?

— Во-первых, никто народ не давил, я вам сразу говорю. Хочу со стопроцентной уверенностью сказать, что выборы выиграл Лукашенко. То, что происходит с того дня — информационная война. Люди начитались, зомбировались. У нас в команде много сотрудников МВД — есть и подполковники, и майоры. Люди, с которыми мы много лет дружили, звонят и говорят: «Всё, давайте увольняйтесь». А почему кто-то может нам указывать? Начитаются в Instagram-каналах, Telegram-каналах, NЕХТА. Это же началось ещё до выборов, на самом деле. Просто зомбировали.

Я знаю многих предпринимателей, бизнесменов. После начала пандемии коронавируса государство предоставило возможность не закрываться и сидеть дома, а зарабатывать деньги, обеспечивать свою семью, обеспечивать своих работников. А для зомбированных, оказывается, это плохо. Вы, наверное, видели в СМИ фотографии, как избивают оппозиционеров, как они в синяках ходят. Но вам показывают фотографии только с одной стороны. Вам же не показали фотократочки тех молодых ребят-срочников, которые там стояли. Они же никого не трогали, а в них кидали камни, коктейли Молотова, на них нападали. На одного сотрудника ОМОН и спецназа нападали минимум пять человек. Они защищались. Это просто чтобы вы знали, откуда у оппозиции синяки. Они же не показали тех солдат, которые уже никогда на руки не смогут поднять детей, жён обнять. Не показывают тех, кто стал инвалидом. Вы видите только тех неформалов длинноволосых, лесбиянок, «голубых». Показывают только то, что народ «кушает», а то, что на самом деле происходит, игнорируется.

— Раз заговорили про издание NEXTA. Что думаете по поводу Романа Протасевича, экс-главного редактора, которого задержали во время его возвращения из Афин в Вильнюс через Белоруссию?

Роман Протасевич pr0tez/facebook.com

— Никакой он не бывший. Во-первых, когда в этой NЕХТА писали и призывали людей просто уничтожать семьи сотрудников, имущество — это нормально? В беременных женщин бросали взрыв-пакеты, поджигали двери. Почему такое никто не пишет? Почему никто не рассказывает, что сотрудники ОМОНа круглосуточно охраняли свои дома? А NЕХТА призывала к насилию. И сейчас они что-то возмущаются.

Я считаю, что тех граждан Белоруссии, которые выступают за санкции, выступают за снятие или замену флага, пытаются отменить соревнования, нужно или сажать, или выгонять из страны. Такие люди не должны быть в стране.

К сожалению, у нас все люди считают себя чересчур умными. Мы когда информацию ищем, должны читать не один, не два, а три-четыре-пять источников. Сделать определённый вывод. Но если мозгов не хватает на это, а хватает только на то, что пытаются вбить, то сталкиваемся с деградацией.

Но ясно одно — NЕХТА просуществует до тех пор, пока её будет финансировать Запад.

— Ведь страдают и спортсмены.

— Конечно, посмотрите. Пострадали самбисты недавно, не могли улететь. А в сборной же дети, чьи мамы и папы беспокоятся. В Европе ведь не думают о других, думают только о своей выгоде.

— Получается, спорт не может без политики существовать.

— Спорт — это и есть политика. Хотелось бы, чтобы её не было, но такого не произойдёт. Вот поднялся российский или белорусский флаг на соревнованиях — это уже политика. Политика в том, что мы сильная нация и можем побеждать не только во время военных конфликтов, но и в спорте. Пусть лучше такая политика будет, чем та, которую ведут.

— На чемпионате мира по хоккею в Риге взяли и заменили государственный флаг Белоруссии на символику, которая ассоциируется с оппозиционным движением в целом. В первую очередь это связано с инцидентом в небе.

— Если читать историю, то под этим «оппозиционным» флагом полицаи убивали людей во время войны. Когда Лукашенко пришёл к власти, мы все проголосовали, чтобы убрать эту символику и сделать красивый флаг. То, что произошло в Риге, — непростительно.

А посмотрите, что творится на Евровидении?! Мужики в платьях выступают. И вы хотите, чтобы это было повсеместно? Я не хочу, чтобы мои дочери видели эту порнографию. Я хочу, чтобы мой сын рос мужчиной. Хочу, чтобы женщины любили мужчин точно так же, как и мужчины любили женщин, а не красили волосы, носили штаны в облипку и всё остальное. Посмотрите, какая мода идёт с Европы... Мужчина должен быть брутальным. Чтобы женщина смотрела и хотела его, а не смотрела на смазливого, не знаю как назвать... Но мы отвлеклись.

«Дурачки, которые зомбированы, ещё ходят»

— Как в целом сейчас обстановка в Белоруссии? Что с оппозицией?

— Дурачки, которые зомбированы, ещё ходят. Знаете, есть очень хорошая фраза: «Революцию начинают романтики, продолжают фанатики, а пользуются этим совсем другие люди». Ну тех, кто выходит, флагами машет, уже практически все белорусы воспринимают с улыбкой. Не обращают внимания. А в августе, когда всё началось, было очень много приезжих, украинцев особенно. Те демонстрации со всем насилием против наших органов — это дело рук приезжих. Но Александр Лукашенко сильный человек, мы его поддерживаем. Поверьте, нас, как и вас просто боятся в Европе. Мы же партизанская страна (смеётся). И если она [страна] встанет, то бедная Европа (смеётся). Мы выдержим и всех победим.

unsplash.com

Понимаете, молодёжи не с чем сравнить. Даже 18-летние и 20-летние ребята родились уже в тот период, когда у нас началось улучшение в стране. А мне, например, есть что вспомнить. Я помню, что было и что стало с приходом президента. Молодёжь на масле выросла и думает, что где-то там лучше.

— Чем может грозить для спортсменов закрытие воздушного пространства? Впереди чемпионат мира по самбо.

— Наша сборная вот сейчас готовится к чемпионату мира. Им приходится перебираться какими-то путями, чтобы попасть в ту же Венгрию. А когда была пандемия, локдаун, наша авиакомпания «Белавия» доставляла всех и во Францию, и в Варшаву, и в Литву, и в Латвию. Даже американцев перевозили. Мы шли навстречу всем. Почему сейчас такой ответ?

«Не исключаю, что и белорусам не дадут выступать со своим флагом»

— Россия до 2022 года на крупных международных соревнованиях выступает без национальной символики. Как спортсмены, по вашему мнению, это переживают?

— Это сложно, но это не ломает, наоборот, делает сильнее. Ведь спортсмен хочет доказать, откуда он. Конечно, приятно, когда поднимается флаг твоей страны, играет гимн, но если такой возможности нет, это не значит, что надо сдать свои позиции. Я думаю, что сейчас всё вернётся в нормальное русло и россияне смогут выступать со своей символикой.

Правда, я не исключаю, что и с Белоруссией может быть то же самое. Но мы же сильная страна, как и Россия. У нас флаг и гимн внутри. Если не дают нам вывесить его на чемпионате мира по хоккею, не дадут вывесить его на последующих соревнованиях, у нас есть болельщики, которые будут с флагом.