Серебряный призёр Олимпийских игр 2014 года Никита Трегубов стал победителем чемпионата России по скелетону, который прошёл в Сочи.
Спортсмен преодолел дистанцию за 1 минуту 52,01 секунды. Второе место занял Александр Третьяков (1.52,05), бронзу завоевал Владислав Семёнов (1.52,73).
В женских соревнованиях победительницей стала Елена Никитина, показав результат 1 минута 54,14 секунды. Второй стала Рената Хузина (1.55,09), третье место заняла Юлия Канакина (1.55,33). Никитина является обладательницей бронзовой медали Олимпийских игр — 2014 в Сочи.
Ранее Никитина заняла первое место на чемпионате Европы, который проходит в латвийской Сигулде и совмещён с заключительным этапом Кубка мира. Серебряную медаль завоевала швейцарка Марина Джилардони, третье место заняла австрийка Жанин Флок, писал NEWS.ru.
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