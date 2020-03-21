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Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе считает, что Сергей Устюгов уделяет слишком много времени социальным сетям.

Устюгов немножко увлёкся всем этим. Он постоянно в Instagram. Не успевает прибежать, а уже выкладывает какие-то фото и видео, ведёт прямые трансляции. Это не главная его работа, — цитирует Вяльбе...