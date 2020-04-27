Трефилов: на самоизоляции резко начал прибавлять в весе

Резко начал прибавлять в весе. Я иногда просыпаюсь в ужасе и думаю: «Где я? Кто я? Когда идти на работу?» — это бывает часто. Мы редко с супругой вдвоём выбираемся за продуктами, обычно она говорит: «Сегодня идёт тот, кто никому не нужен», — сказал Трефилов корреспонденту NEWS.ru.