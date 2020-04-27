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Трефилов: на самоизоляции резко начал прибавлять в весе

14:25, 27 апреля 2020
Евгений Трефилов Евгений Трефилов Фото: Гандбольный клуб

Бывший главный тренер женской сборной России по гандболу и наставник «Кубани» Евгений Трефилов рассказал, как изменилась его жизнь на самоизоляции.

Резко начал прибавлять в весе. Я иногда просыпаюсь в ужасе и думаю: «Где я? Кто я? Когда идти на работу?» — это бывает часто. Мы редко с супругой вдвоём выбираемся за продуктами, обычно она говорит: «Сегодня идёт тот, кто никому не нужен», — сказал Трефилов корреспонденту NEWS.ru.

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