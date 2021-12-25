Тарасова назвала несправедливым отсутствие Мозалёва в составе России на ЧЕ

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова выразила мнение, что несправедливо не включать бронзового призёра чемпионата страны Андрея Мозалёва в состав сборной на чемпионат Европы в Таллине. По её словам, уточнять причины отсутствия спортсмена в заявке стоит у Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), пишет «Чемпионат».

Как это Андрея Мозалёва нет в составе сборной России на чемпионат Европы? Я чего-то не поняла. На чемпионате России он занял третье место. Конечно, несправедливо не включать его в состав, — сказала Тарасова.

На чемпионате России по фигурному катанию Мозалёв занял третье место по итогам короткой и произвольный программ. В сумме он набрал 278,28 балла, уступив только Марку Кондратюку (284,37) и Михаилу Коляде (283,70). Тем не менее в состав национальной команды на чемпионат Европы попал не он, а расположившийся на четвёртой строчке Евгений Семененко (274,28).

Ранее исполком ФФККР утвердил состав национальной команды на чемпионате Европы, который пройдёт в Таллине 10–16 января. Были представлены списки участников женских и мужских одиночных соревнований, а также спортивных и танцевальных пар.