Многократный олимпийский чемпион по биатлону Эмиль Хегле Свендсен в рамках пятого этапа Кубка мира в Рупольдинге в эксклюзивном интервью NEWS.ru рассказал об успехах норвежской команды, отпуске Йоханнеса Бё и его шансах на Кубок мира, результатах молодой сборной России и последствиях допингового скандала для страны.

— Эмиль, в Рупольдинге вы присутствуете в необычной для себя роли эксперта. Какие впечатления на вас производит организация биатлона в Рупольдинге и погодные условия. Что ждёте от этих соревнований?



— Очень хорошие. Здесь отличная погода, трасса также в хорошем состоянии, поэтому я жду очень интересный этап и соревнования на высоком уровне.

— Обе норвежские команды в этом сезоне хороши. Вы ожидали столь успешных выступлений от соотечественников?



— Я думаю, это очень хорошие результаты для всей норвежской команды. Все спортсмены, тренеры и специалисты успешно работают уже много лет и это даёт свои плоды. Я очень впечатлён такими результатами, они удивили меня, но это приятный сюрприз.

— Главными сюрпризами стали результаты Ингрид Тандревольд и Йоханнеса Дале. Можете рассказать об их пути к этому успеху?



— Я думаю, что Ингрид — молодая спортсменка, очень целеустремлённая, преданная делу и старательная. Она всё время ищет путь, как стать лучше. Поэтому меня не удивил её прогресс, но удивило, насколько высоко она забралась и какой стабильности добилась. Это результат её многолетней хорошей работы. В мужской сборной, конечно, очень хорош Йоханнес Тиннес Бё, но за его спиной растут новые молодые ребята. Вся команда стала более стабильна на огневом рубеже, что очень важно. Мне кажется, команда движется в верном направлении. Я впечатлён её работой в этом сезоне и тем продвижением, которого она достигла. Всегда непросто прогрессировать, когда ты уже стал хорошим спортсменом, но норвежцам это удаётся.

Ингрид Тандревольд Eberhard Thonfeld/www.imago-images.de/Global Look Press

— Норвежки давно не выигрывали Кубок мира. Как вы оцените шансы на победу Тириль Экхофф и Марте Услбу-Рёйселланн?



— Думаю, у них определённо есть небольшие шансы. Доротея Вирер чуть более стабильна, но Тириль и Марте быстрее на лыжах. Если они добьются более стабильной стрельбы, то они обязательно дадут Доротее достойное сражение за Кубок мира.

— Как вы думаете, Йоханнес будет пропускать все январские этапы или вернётся в Поклюке?



— Боюсь, что он пропустит январь целиком, потому что малыш только родился, и он хочет провести больше времени со своим первым ребёнком, но я надеюсь, что он будет готов к чемпионату мира. До Антхольца осталось не так много времени. Надеюсь, у него будет возможность качественно потренироваться перед чемпионатом мира, чтобы достойно вернуться в Антхольце.

— Однажды Уле-Эйнар Бьорндален выиграл Кубок мира после трёх пропущенных этапов. Йоханнес может повторить его успех?



— У него есть шанс, но это сложно. К примеру, Фуркад очень хорошо начал январь в этом году, поэтому обойти его будет непросто. Посмотрим, как дела пойдут дальше, но на данный момент такая задача выглядит трудновыполнимой.

— Как вам результаты российской сборной в этом сезоне? Удивлены, что два этапа подряд наша команда остаётся вне подиума и что ждёте от неё на чемпионате мира?



— Конечно, я немного разочарован выступлением российской сборной. Но это молодая команда, которой нужно время. Безусловно, им не хватает Антона Шипулина. Я считаю, что хорошие российские биатлонисты нужны в Кубке мира, потому что это важно для развития спорта. Надеюсь, что ваши молодые атлеты, которые сейчас делают первые шаги на мировой арене, станут очень сильными в будущем. Сложно от них ожидать больших успехов прямо сейчас, но я надеюсь, что у вас проявят себя молодые таланты, которые будут в скором времени атаковать вершины мирового биатлона.

— В заключение спрошу о развитии допингового скандала в российском спорте. Если CAS оставит в силе решение WADA отстранить российских спортсменов на четыре года от крупных стартов, должна ли российская команда быть представлена в Кубке мира и каким образом должен осуществляться допуск к соревнованиям «чистых» россиян?



— Это очень сложный случай. Я считаю, что спортсмены, которые не соревновались в Сочи должны получить возможность выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Я надеюсь, что не всех россиян отлучат от главных стартов, потому что не все были задействованы в этом скандале. Должно быть принято обоснованное и твёрдое решение, которое базируется на фактах. Тогда это будет честно по отношению ко всем спортсменам и, я рассчитываю, увидеть в лице россиян достойных соперников на следующих чемпионатах мира и Олимпийских играх.