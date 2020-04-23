Спортивные турниры во Франции могут возобновиться в сентябре

https://static.news.ru/photo/10427e0a-8531-11ea-8523-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр спорта Франции Роксана Марачиняну рассказала о возможных сроках возобновления турниров, которые были отложены на неопределённый срок из-за пандемии инфекции коронавируса.

Очевидно, что возобновление спорта в середине июня — оптимальный сценарий, но есть и другие. Также возможно возобновление турниров в сентябре, — цитирует Марачиняну L’Equipe.

Кроме того, министр не исключает вариант с досрочным завершением чемпионатов с возобновлением соревнований с нового сезона.

По последним данным, во Франции зафиксировано 160 тысяч случаев заражения коронавирусом COVID-19 (4-е место в мире). Более 21 тысячи человек умерли (4-й показатель среди всех стран), более 40 тысяч выздоровели. Всего в мире на 23 апреля зафиксировано более 2,6 млн заражённых, из которых свыше 716 тысяч человек выздоровели и более 183 тысяч погибли.

Проведение всех массовых мероприятий в Нидерландах из-за коронавируса, в том числе футбольных чемпионатов, будет запрещено до 1 сентября, заявил премьер-министр страны Марк Рютте, ранее писал NEWS.ru.