В фигурном катании состоялся очередной громкий трансфер. Вы не поверите, но он не имеет никакого отношения к главным хедлайнерам последних нескольких месяцев Этери Тутберидзе и Евгению Плющенко. На этот раз привнести изменения в свою карьеру решил серебряный призёр олимпийских игр в командном зачёте и бронзовый призёр чемпионата мира Михаил Коляда. После 20 лет работы под руководством Валентины Чеботарёвой Михаил сделал выбор в пользу Алексея Мишина. NEWS.ru пытается понять, поможет ли переход к именитому наставнику реанимировать карьеру Коляде.

Михаил Коляда считается самым талантливым одиночником в мужском катании после эры Евгения Плющенко и Ко. Скольжение, техника, прыжковая составляющая — всё при нём. Он как гостиница all inclusive — всё включено, отмечал не раз Алексей Ягудин. Однако то, что с фигуристом происходит на протяжении последних нескольких сезонов, не поддаётся логическому объяснению. Каждое его выступление на крупных международных соревнованиях сродни русской рулетке: предугадать исход невозможно. Хотя нет, какая-то тенденция в выступлениях фигуриста всё-таки наметилась. Коляда традиционно срывает одну из программ своих выступлений: короткую или произвольную. И дело здесь, конечно, не в спортивных недостатках спортсмена. Все уже давно осознали, что проблема в психологии.

Михаил Коляда Сергей Булкин/NEWS.ru

Коляда совершенно не умеет собираться перед большими стартами. Паника, страх, волнение становятся главными действующими лицами в момент его выступлений, оттесняя на второй план умения и дарования. И самое страшное в этой ситуации это то, что из года в год положение дел не меняется. На каждый большой турнир Коляда выходит как в первый раз.

Всё началось на Олимпийских играх в Пхёнчхане. Хотя будет совсем неправильно говорить, что это был личный провал спортсмена. В Олимпийских передрягах Коляды виноват и его тренер. Риск, на который пошли Валентина Чеботарёва и её подопечный, не просто не оправдался, а лишил сборную России золота в командном зачёте соревнований. Болельщики долгое время не могли простить Михаилу роковых падений на Олимпийский играх (два в короткой программе, одно — в произвольной). Но тяжело пришлось не только болельщикам. Михаил Коляда потратил много времени, чтобы прийти в себя после Игр. Порой кажется, что спортсмен так и не сумел оставить позади события тех дней.

Следующая большая неудача случилась через год после Олимпиады в Пхёнчхане. Кто только не высказался после провальной короткой программы на чемпионате мира в 2019 году, в которой фигурист сорвал два прыжковых каскада из трёх. Заслуженный тренер говорила, что Коляде повезло занять после такого выступления 10 место, постановщик Илья Авербух признавался, что не может найти логического объяснения произошедшему. Тем удивительнее было через несколько дней увидеть отличный прокат в произвольной программе в исполнении спортсмена.

Все эти нестабильные и даже валидольные выступления отчётливо намекали на то, что Коляде необходима хорошая встряска, а она, в свою очередь, возможна лишь при смене тренера. Ягудин советовал перейти к Тутберидзе, был вариант с Рафаэлем Аратюняном, но в итоге спортсмен поддержал мнение Евгения Плющенко, выбрав в качестве своего нового тренера Алексея Мишина.

Союз Мишин-Коляда потенциально имеет шансы стать успешным. Алексей Николаевич обладает колоссальным опытом на тренерском поприще. Он воспитал целую плеяду мужчин одиночников. Никто в российском фигурном катании не смог повторить достижения учеников Мишина — Алексея Урманова, Евгения Плющенко и Алексея Ягудина. Однако не стоит думать, что переход обязательно будет нести положительный характер. Всё-таки есть несколько опасений.

Михаил Коляда Сергей Булкин/NEWS.ru

Во-первых, не покидает ощущение, что Коляда немного опоздал с решением. Проблемы у 25-летнего фигуриста наметились давно и изменения напрашивались не первый год. А наиболее подходящий момент для смены тренера был как раз после Олимпийских игр. Многие говорят, что нерешительность со стороны спортсмена была вызвана преданностью тренеру, которая его воспитала. Коляда пришёл к Валентине Чеботарёвой в возрасте пяти лет и весь его путь в спортивной карьере был крепко связан лишь с ней одной. Да, Коляда и его тренер после тех самых игр были близки к большим переменам: Валентина Чеботарёва отправила своего подопечного на стажировку к Аратюняну в США, где Коляда хотел и имел шанс остаться, но Федерация фигурного катания не смогла обеспечить финансирование спортсмена.

Но это была лишь одна попытка, да и тот же Мишин был всегда рядом. Поэтому непонятно, почему Коляда так долго тянул. Верность и преданность — это замечательные качества, но когда ситуация зашла в тупик, как сам спортсмен, так и его тренер должны искать всевозможные выходы из этого положения. Сейчас Коляде 25 лет. Хотя в мужском фигурном катании это некритичный срок, не стоит забывать про время на адаптацию, на восстановление психологического состояния. К тому же у нас подрастает поколение молодых фигуристов (да, в мужском одиночном катании конкуренция не такая серьёзная, как в женском, но всё же), которые с каждым последующим годом будут всё сильнее наступать на пятки Коляде.

Ситуация также усложняется тем, что фигурист пропустил весь предыдущий сезон из-за проблем со здоровьем (спортсмену лечили синусит — прим. NEWS.ru). В каком физическом состоянии сейчас спортсмен — загадка для многих. Сможет ли он после столь длительной паузы быстро вернуться в строй — тоже непонятно. А между тем, до Олимпийских игр в Пекине остаётся совсем немного времени.

И последнее, какие успешные переходы к Мишину вы можете назвать? Тенденция это или случайность, но у Алексея Николаевича выстреливали фигуристы, которых он вёл с детства/юности: Фадеев, Урманов, Ягудин, Плющенко, Туктамышева. Но кто знает, может пример с Колядой покажет нам обратную ситуацию.

Хочется надеяться, что союз Мишин-Коляда даст плоды. Будет очень обидно, если такой талантливый фигурист останется в памяти болельщиков и экспертов, как человек, который из-за психологических проблем не смог реализовать свой потенциал.