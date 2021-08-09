Соловьёв предложил затравленной за фото украинке выступать за Россию

Телеведущий Владимир Соловьёв предложил украинской легкоатлетке Ярославе Магучих переехать в Россию. По его словам, спортсменка, которую раскритиковали за фото с олимпийской чемпионкой Марией Ласицкене, может представлять нашу страну в случае, если её травля на родине не прекратится. Об этом он заявил URA.RU.

На Украине сейчас может быть всё что угодно. На уровне личной травли уже началось. Но она всегда может переехать и выступать в России, — заявил журналист.

По мнению телеведущего, Магучих опубликованным снимком продемонстрировала пример уважительного отношения спортсменов друг к другу.

Та истерия, которую подхватило Министерство обороны Украины вслед за публикацией известного нациста (украинского политического и общественного деятеля Сергея) Стерненко, — это позор, — подытожил он.

Легкоатлетку с Украины Ярославу Магучих раскритиковали в соцсетях из-за совместных снимков с российской спортсменкой Марией Ласицкене, сделанных после победы последней на Олимпиаде в Токио. Негативные комментарии появились на странице спортсменки в Facebook.

Некоторые пользователи вспомнили, что у Ласицкене есть воинское звание капитана, а Магучих является сержантом Вооружённых сил Украины (ВСУ). В связи с этим подписчики выразили недоумение, что украинка обнимается с гражданкой страны-«агрессора».