Чужакам здесь не место: спасёт ли лёгкую атлетику новый глава ВФЛА

Удивительный год. В конце февраля Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА) было решено спасти. На помощь пришёл Евгений Юрченко, который вроде и пообещал с лихвой, но по факту не запомнился ничем хорошим. Да и плохим вроде бы тоже. Покинул пост главы спустя полгода. Его не просто не заметили, никто даже не понял, кто он такой и как оказался президентом федерации. Теперь мы встречаем нового босса — Петра Иванова. NEWS.ru рассказывает, кто это, почему выбор пал на эту кандидатуру и удастся ли новому президенту спасти лёгкую атлетику.

На самом деле результаты голосования были известны ещё задолго до конференции ВФЛА, как и в прошлый раз. Вновь лоббировали одну кандидатуру, опять новый президент не имеет никакого отношения к лёгкой атлетике. Как же так получается, что федерация вновь наступает на те же грабли?

Пётр Иванов стал третьим президентом ВФЛА за последние четыре года. Сам он это время (с 2016-го по 2020-й) провёл в статусе президента Федерации триатлона России (ФТР), параллельно возглавлял Федеральную пассажирскую компанию, а в октябре текущего года стал генеральным директором дочерней компании РЖД — «Скоростные магистрали». До этого на протяжении семи лет (в период с 2006-го по 2013 год) он руководил Мосгортрансом. К слову, его работой на этом поприще все довольны, отзываются о 50-летнем специалисте хорошо. Но насколько его компетенция соответствует самой проблемной федерации? Неужели думается, что проработав олимпийский цикл в триатлоне, можно восстановить совершенно иную область? Или РЖД помогут?

Пётр Иванов Григорий Сысоев/РИА Новости

Если у нас возникают вопросы, то со стороны делегатов ВФЛА, проголосовавших «за», их не было. Выборы не несли интриги, ведь уже довольно давно представители от регионов голосуют не за того, кого считают по-настоящему достойным, а, похоже, за того, кого скажут. Ну а зачем лишний раз напрягаться? Всё равно в лёгкой атлетике долго ничего не изменится (хотим ошибиться).

Путь на дно

Когда-то президентом ВФЛА был Дмитрий Шляхтин (недавно покинул пост министра спорта Самарской области), который, кстати, тоже является человеком, далёким от лёгкой атлетики, но продержался он на занимаемой должности дольше своих последователей. Не привязанный к допинговым скандалам, он должен был только развить этот вид спорта на мировом уровне. Что ж, отчасти он это и сделал, только, к сожалению, в негативном ключе. Российская лёгкая атлетика снова громко напомнила о себе, но не благодаря заслугам наших спортсменов, а из-за истории с поддельной справкой Данила Лысенко по допинговому делу. Случилось давно, а расплачиваться приходится по сей день.

Затем все как один поддержали кандидатуру Евгения Юрченко, который также был далёк от «королевы спорта». Зато все считали, что его бизнес и финансовая составляющая точно помогут лёгкой атлетике. И не поспоришь, федерация же задолжала многомиллионный штраф Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) в размере $11,6 млн. Считали, что Юрченко спасёт, оказалось, правда, совсем наоборот. Когда пришли сроки по платежу, денег не оказалось, как и спонсоров, и просто людей, готовых из своего личного кармана выделить непроходимую сумму. И вот тут помощь пришла уже свыше — Министерство спорта РФ разобралось с этой гигантской проблемой и погасило долг.

Кажется, эти два случая ничему не научили делегатов, которые в очередной раз предпочли не путь спасения. За Иванова было отдано 56 голосов. Но в их оправдание можно сказать одно — у кандидата не было весомых конкурентов. Кто-то снимался в пользу других (президент Федерации лёгкой атлетики Москвы Олег Курбатов - в пользу Ирины Приваловой, а директор чемпионатов России по лёгкой атлетике среди студентов Андрей Шляпников - в пользу Петра Иванова), однако и олимпийская чемпионка 2000 года в беге на 400 метров с барьерами Привалова резко заявила о неготовности нести такую ношу.

Что ж, теперь комиссия ВФЛА по восстановлению должна будет показывать подготовленную дорожную карту новому президенту, которому предстоит узнать о лёгкой атлетике ещё много интересного. Главное, чтобы никто не замял это дело, документ необходимо подготовить до 1 марта следующего года. Сам Иванов, конечно, уверен в себе и даже заявляет, что в ближайшее время сумеет восстановить деятельность попечительского совета ВФЛА и найдёт спонсоров, которые окажут поддержку этому виду спорта.

Перед началом отчётно-выборной конференции Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) в здании Олимпийского комитета России (ОКР) Григорий Сысоев/РИА Новости

Не удивляется уже никто

Даже спортсмены, чья карьера отчасти зависит от федерации, уже перестали удивляться происходящему. После выборов 2016 года даже Мария Ласицкене, которая единственная тогда и принимала участие в голосовании, не приходила в здание Олимпийского комитета России на подобного рода мероприятия. А другие и вовсе приняли решение абстрагироваться от происходящего. Но именно спортсменов понять можно — они настолько устали от бардака, что сил нет. А откуда им взяться? С 2015 года ребята выступают под нейтральным флагом, а в этом году World Athletics из-за дела Лысенко и вовсе приостановила выдачу допусков на какие-либо международные соревнования.

Скандал даже не во время рекламной паузы

Казалось бы, голосование пройдёт спокойно и без казусов. Посидят, пообщаются на «тайной вечере» и объявят новую «жертву», которую бросят на растерзание «голодных волков». Оказалось, нет. Главный ревизор ВФЛА Игорь Голованов во время своего доклада начал рассказывать детали о хищении бюджетных средств представителями федерации. Забавно, что в процессе чтения его просто заставили удалиться — на трибуну поднялась охрана. Хорошо хоть силой не стали уводить.

Что ж, посмотрим, чем всё это обернётся. Но, честно говоря, веры больше нет. Всё происходящее в федерации и около неё вызывает только смех.