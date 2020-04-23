Слуцкий рассказал, в чём секрет успеха Этери Тутберидзе

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Бывший главный тренер женской сборной России по гандболу и наставник «Кубани» Евгений Трефилов рассказал, как изменилась его жизнь на самоизоляции.

Резко начал прибавлять в весе. Я иногда просыпаюсь в ужасе и думаю: «Где я? Кто я? Когда идти на работу?» — это бывает часто. Мы редко с супругой вдвоём выбираемся...