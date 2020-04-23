Слуцкий рассказал, в чём секрет успеха Этери Тутберидзе

Главный тренер футбольного клуба «Рубин» Леонид Слуцкий предположил, в чём секрет успеха тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе.
Он в таланте и трудолюбии. Думаю, что её методы также важны: огромные объемы тренировочной работы, хорошая команда с узкопрофильными специалистами, неприкасаемый авторитет и полная управляемость девчонками и мальчишками в группе, — цитирует Слуцкого Sport24.
Футбольный тренер является большим поклонником фигурного катания.
Ранее олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин рассказал, что двукратная чемпионка мира Евгения Медведева перешла от тренера Этери Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру из-за олимпийской чемпионки Алины Загитовой, писал NEWS.ru.