Слепов отправил объяснительную в СБР и РусАДА о пропущенных допинг-тестах

Российский биатлонист Алексей Слепов подтвердил NEWS.ru факт подозрений в нарушении антидопинговых правил.
Жду новостей от РусАДА. Готов к разным вариантам исхода дела, но хотелось бы ещё побегать. Всю информацию я изложил в объяснительных, которые отправлял как в саму организацию, так и в Союз биатлонистов России, — рассказал Слепов NEWS.ru.
Как писал NEWS.ru, четырёхкратный олимпийский чемпион, экс-президент Союза биатлонистов России Александр Тихонов прокомментировал информацию о том, что биатлонист Алексей Слепов пропустил три допинг-теста.