Слепов отправил объяснительную в СБР и РусАДА о пропущенных допинг-тестах

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Четырёхкратный олимпийский чемпион, экс-президент Союза биатлонистов России Александр Тихонов прокомментировал информацию о том, что биатлонист Алексей Слепов пропустил три допинг-теста.

Новость не очень приятная, но продолжаем повторять, то, что у нас было с Маргаритой Васильевой и ещё двумя биатлонистами. Сколько эта безголовость может продолжаться? Почему не подсказали тренеры. Хотя Слепов...