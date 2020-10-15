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Слепов отправил объяснительную в СБР и РусАДА о пропущенных допинг-тестах

16:36, 15 октября 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский биатлонист Алексей Слепов подтвердил NEWS.ru факт подозрений в нарушении антидопинговых правил.

Жду новостей от РусАДА. Готов к разным вариантам исхода дела, но хотелось бы ещё побегать. Всю информацию я изложил в объяснительных, которые отправлял как в саму организацию, так и в Союз биатлонистов России, — рассказал Слепов NEWS.ru.

Как писал NEWS.ru, четырёхкратный олимпийский чемпион, экс-президент Союза биатлонистов России Александр Тихонов прокомментировал информацию о том, что биатлонист Алексей Слепов пропустил три допинг-теста.

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