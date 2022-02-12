Фигуристы Синицина и Кацалапов выиграли серебро на Олимпиаде в Пекине

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов, выступающие в танцах на льду, выиграли серебряные медали на Олимпийских играх в Пекине. Их оценка за оба танца составила 220,51 балла.
Первое место заняли французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон. Итоговая сумма — 226,98. Тройку сильнейших замкнул дуэт из США Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью (218,02).
Российский танцевальный дуэт Александра Степанова и Иван Букин заняли шестое место (205,07). У Дианы Дэвис и Глеба Смолкина — 14-ая позиция (179,82).
Короткая программа у женщин будет показана 15 февраля в 13:05.
Ранее сообщалось, что сборная России выиграла командный турнир по фигурному катанию. Суммарный результат нашей команды — 74 очка. На втором месте расположилась сборная США (65). На третьем — Япония (63).