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Фигуристы Синицина и Кацалапов выиграли серебро на Олимпиаде в Пекине

07:43, 14 февраля 2022
Фигуристы Синицина и Кацалапов выиграли серебро на Олимпиаде в Пекине Виктория Синицина и Никита Кацалапов Фото: Chen Jianli/XinHua/Global Look Press
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Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов, выступающие в танцах на льду, выиграли серебряные медали на Олимпийских играх в Пекине. Их оценка за оба танца составила 220,51 балла.

Первое место заняли французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон. Итоговая сумма — 226,98. Тройку сильнейших замкнул дуэт из США Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью (218,02).

Российский танцевальный дуэт Александра Степанова и Иван Букин заняли шестое место (205,07). У Дианы Дэвис и Глеба Смолкина — 14-ая позиция (179,82).

Короткая программа у женщин будет показана 15 февраля в 13:05.

Ранее сообщалось, что сборная России выиграла командный турнир по фигурному катанию. Суммарный результат нашей команды — 74 очка. На втором месте расположилась сборная США (65). На третьем — Япония (63).

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