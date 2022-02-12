Фигуристы Синицина и Кацалапов выиграли серебро на Олимпиаде в Пекине

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Спортивный арбитражный суд (CAS) закончил процедуру рассмотрения апелляций на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) снять временное отстранение с олимпийской чемпионки по фигурному катанию Камилы Валиевой. Генсек суда Матье Риб отметил, что решение CAS будет озвучено через несколько часов, сообщает РИА Новости.

Это было долгое заседание, я не буду комментировать его итоги. Мы надеемся объявить его решение после часа-двух-трёх (по местному времени) на сайте, — пояснил Риб. Заседание выездной панели CAS началось...