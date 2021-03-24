Щербакова лидирует после короткой программы на чемпионате мира

https://static.news.ru/photo/e75bef18-8cb3-11eb-8d59-96000091f725_660.jpg Анна Щербакова Фото: Maxim Thore/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российская фигуристка Анна Щербакова выиграла короткую программу на чемпионате мира по фигурному катанию. Подопечная Этери Тутберидзе за короткую программу набрала 81 балл.

На промежуточном втором месте остановилась японка Рика Кихира, заработав за короткий номер 79,08 балла, на третьей позиции — Елизавета Туктамышева. Подопечная Алексея Мишина набрала 78,86 балла.

Чемпионат мира по фигурному катанию проходит в шведском Стокгольме. Произвольная программа женщин состоится 26 марта. Начало соревнований — в 20:00 по московскому времени.

Ранее NEWS.ru писал, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию из Канады Меган Дюамель отреагировала на обвинения в расизме в свой адрес после слов о болезненном виде трёхкратной чемпионки России Анны Щербаковой.