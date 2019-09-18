Российская биатлонистка Маргарита Васильева признана виновной в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицирована на 18 месяцев, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (CБР).
В сообщении отмечается, что комиссия Международного союза биатлонистов (IBU) наказала Васильеву согласно п. 2.4 Антидопинговых правил IBU (требований, касающихся местонахождения спортсмена). Срок начала дисквалификации — 17 сентября 2019 года.
Отмечается, что случай с Васильевой станет предметом детального обсуждения со всеми спортсменами.
Ранее СМИ сообщили о дисквалификации россиянки, писал News.ru.