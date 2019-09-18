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Тренерский штаб сборной России по регби назвал состав команды на первый матч Кубка мира против Японии, который пройдёт 20 сентября.

Как сообщает пресс-служба Федерации регби России, по сравнению с предыдущим товарищеским матчем против «Коннахта», который состоялся 7 сентября в Москве, в составе российской команды произошло одно изменение: с первых минут...