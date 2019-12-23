Фигуристка из Азербайджана Екатерина Рябова рассказала о том, что не ставила перед собой медальные планки, так как важней ей видится не спорт, а её будущее. Также спортсменка отметила, что может завершить карьеру после текущего олимпийского цикла. NEWS.ru публикует вторую часть беседы с фигуристкой.

— Вы же в более юном возрасте катались в одной группе с Сотсковой, Цурской...

— Вроде бы я не встречалась с этими девочками на соревнованиях. Я соревновалась в одном разряде с Алиной Загитовой, Сашей Трусовой и, возможно, с Сашей Щербаковой. Не исключаю, что с кем-то ещё, я просто не запомнила имена и фамилии.

— Тогда было видно, что Загитова и Трусова — это топ, это будущее нашего фигурного катания?

— По Трусовой было сразу видно, что она просто машина. Прыгает и прыгает постоянно. У неё очень правильно подобрано прозвище — русская ракета. Она прыжки любой сложности делает без особых проблем. Щербакова всегда очень мило смотрелась на льду, приятно на неё было смотреть. Алина Загитова стала откровением для меня. Когда я с ней вместе каталась на льду, то она очень часто скрывала свои прыжки. Это, конечно, нонсенс, что она за один год так прибавила, что выиграла Олимпиады. Была проделана просто колоссальная работа.

— Не обидно, когда женское фигурное катание очень часто называют девчачьим? Возраст спортсменок потихонечку падает. Если ранее 20-летние спортсменки были обычным делом на соревнованиях, то сейчас это уже возрастные в рамках данного вида спорта атлетки.

— «Старушки» — это, конечно, весело. Мы часто на эту тему шутим на тренировке. В старшей группе у нас катаются подростки по 16-17 лет, а также есть те, кому только 10-11. Мы уже считаем себя старыми. На самом деле, всегда было так, что женское фигурное катание было девчачьим. Всегда. Посмотрите по победителям. Олимпиаду выигрывали до 18-20 лет, проводя на взрослом уровне свой второй-третий сезон.

Екатерина Рябова Сергей Булкин/NEWS.ru

— Это тогда, когда тело и организм способны переносить большие перегрузки и выдавать четверные?

— Я бы так не сказала. Предыдущие олимпийские чемпионки ведь были без четверных. Да, нагрузка действительно большая. Дальше уже организм перестраивается и уже не может выносить стресс соревнований. На тренировках у тебя всё хорошо, а потом выходишь на старт, и что-то не получается. Мне кажется, что это всё приходит с взрослением, на стрессе человек просто не может собраться.

— Вам уже 16 — это значит, что Екатерина Рябова где-то на пути к своему пику в карьере, чтобы через пару лет постараться взять медали, к примеру, на Олимпиаде.

— Никогда не ставила планки медалей, потому что мне всегда был важен не спорт, а моё будущее потом. Никогда не буду умышленно гробить своё здоровье под Олимпиаду. Как бы это сейчас грубо не звучало. Я тренируюсь, как мне нужно, меня стараются не перегружать. Когда появляются какие-то проблемы со здоровьем, то обязательно вносятся коррективы в работу. Да, в 16-18 лет будет мой профессиональный пик, ну может он продлится чуть дольше. Потом я буду продолжать карьеру либо в шоу, либо тренером. Летом я, кстати, немного «подкатывала» детей, чтобы подзаработать денег, плюс получить какой-то опыт.

— А какая цель в карьере есть? Образно говоря, взять медаль на чемпионате мира, а уже потом можно спокойно вешать коньки на гвоздь. Не так давно общался с Алексеем Красножоном, он дал себе ещё три-четыре года в спорте. Рассчитывает стать призёром ЧМ, а потом уйти.

— На самом деле, у меня есть планка, о которой я говорила лишь своим родителям: катаюсь этот олимпийский цикл. Если попадаю на Игры, то после них и чемпионата мира я уйду из профессионального спорта. Мне здоровье важнее, не буду я себя дальше насиловать. Медали? Очень большая конкуренция в нашем виде спорта, а я реалистка. Хочу показать хорошие прокаты. Если программы у тебя удаются, то ты чувствуешь удовлетворение от того, что ты смог что-то сделать. Если ты куда-то не попал — это не так важно.

— Вы затронули вопрос здоровья. Сейчас есть то, что уже начинает беспокоить?

— У меня очень вихлявые стопы. Могу просто идти и подворачивать ноги. И это не от фигурного катания, просто такая особенность организма. Поэтому у меня лет семь что-то происходит с правой ногой. Иногда и с левой. Я периодически ношу ортезы, но это не мешает мне заниматься фигурным катанием. Просто когда очень холодно, у меня начинает болеть стопа. Но на катке у меня не болят, если что. Бывает проснусь зимой, а за окном сильно ниже нуля. Ноги ломит, и в такие моменты я понимаю, что я старуха (смеётся). У меня ортез с железными вставками, так что ногу точно на ОФП не подверну, а на льду мягкая фиксация ноги. Но тут не очень удобно: любая ошибка при приземлении после прыжка — зарабатываю растяжение.

— Разделяете ли вы тот хайп, который сейчас поднялся вокруг Загитовой и Медведевой? Плюс к ним можно Трусову добавить. Все разговоры только о них, не особо обращая на других внимания.

— Не буду это комментировать, правда. Никого не хочу никогда задеть. Я считаю, что надо говорить про всех, так как каждый фигурист очень много трудится, очень много здоровья своего оставляет на катке. Даже если у них потом что-то не получается на соревнованиях, то надо их просто поддерживать, а не гнобить, как это сейчас постоянно происходит в Интернете.

Екатерина Рябова Сергей Булкин/NEWS.ru

— Сталкивались ли в Сети с критикой в свой адрес?

— Никогда не читаю форумы или какие-то новостные сайты, но порой в инстаграме мне что-то пишут. На самом деле, пока не видела никаких негативных отзывов о себе. Единственная проблема — было интервью какого-то фигуриста, но каким-то боком там начали обвинять в чём-то меня. Было весело. Путаница случилась. У нас ведь очень часто известных спортсменов впихивают в какие-то непонятные ситуации. Не надо так делать. Захлестывают эмоции, и руки чешутся написать что-то плохое — лучше не пиши, отложи телефон в сторону (улыбается). Это просто неприятно.

— Бурю эмоций вызвал прокат Елизаветы Туктамышевой, которая на показательном выступлении была в образе стюардессы. Как вы относитесь к такому? Применим ли данный образ к вам или же вы не сторонница откровенных костюмов?

— Тут мнения разделились. Кто-то считает, что всё было очень вульгарно, кто-то — что всё классно. Я бы никогда так не сделала, так как я более закрытый человек и, скажем так, при такой публике никогда бы не разделась до такого состояния (смеётся). Это может быть красиво с какой-то точки зрения.

— Но при этом вы не критикуете Лизу, как я понимаю. А многие подвергли её нападкам.

— Нет, а почему? Она сделала что-то отличающееся, получилось круто. Она же не перешла какие-то рамки, так что нормально. Она молодец, отличилась, неординарно себя проявила. А если хочется сказать или написать что-то плохое — я могу лишь повторить совет, что надо отложить телефон в сторону.

— Думали ли о том, чтобы как-то поднять хайп вокруг своей персоны, чтобы добавить себе узнаваемости? Может, не через такой приём, а как-нибудь иначе.

— Я не вижу смысла задевать чьи-то чувства вообще. Стараюсь быть наиболее корректной, чтобы никого не обидеть и не разозлить. Надо ко всем относиться с добротой. Поднимать хайп? А зачем мне это? Я спокойно работаю, есть будущая профессия. Зачем мне известность лишняя? Она и так появится, если буду показывать высокие результаты. Не буду добиваться чего-то высокого — попробую себя в чём-то ещё. Не вижу смысла в хайпе, правда.

Екатерина Рябова Сергей Булкин/NEWS.ru

— Завершить беседу хотелось небольшим блицем, когда вопросы будут короткими, а вот ответы надо дать всё же в развернутом варианте. Короткая или произвольная программа?

— Короткая, так как это что-то новое для меня.

— Загитова или Медведева?

— Вообще никто из них, если честно. Обе по-своему хороши, но я ни на кого из них не равняюсь.

— Москва или Баку?

— Я в Баку была всего один день. Думаю, что в будущем будет возможность побывать там ещё раз, посмотреть столицу Азербайджана. Так что выберу Баку, так как думаю, что там будет меньше народу, чем в Москве, не люблю столпотворения.

— Медаль чемпионата мира или поездка на Олимпиаду?

— Какой сложный вопрос. Думаю, что медаль чемпионата мира.

— Да ладно? Для многих Игры — это ведь детская мечта.

— Многие хотят поехать на Олимпиаду, мечтают о ней, но я никогда не была в числе этих людей. Да, будет круто, если я своим путём заработаю туда путёвку, но я считаю, что медаль чемпионата мира даст мне больше возможностей, чем просто поездка на Игры.

— Вечеринка или спокойное времяпрепровождение дома?

— Я выберу чтение книги. Вечеринки и любые активности — это большое скопление людей, а я больше люблю проводить время одна.