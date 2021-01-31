РУСАДА установила факт применения запрещённого препарата Шубенковым

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Российскому легкоатлету Сергею Шубенкову грозит дисквалификация на срок от трёх до шести месяцев за употребление запрещённого препарата, но это не фуросемид, как сообщалось ранее.

РУСАДА установила факт применения запрещённого препарата. Однако препарат другой, он даёт дисквалификацию в размере от трёх до шести месяцев. Шубенков получил конфиденциальное письмо через Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА), федерация достоверно знает, на чём он пойман. И пока не будет вскрыта проба Б, информацию не обнародуют, — сказал источник, близкий к ВФЛА.

По словам источника, «теперь надо быстрее открыть вторую пробу, чтобы скорее дисквалифицироваться, тогда будет можно заявиться на Олимпиаду, так как к моменту начала Игр срок отстранения истечёт». Однако, источник добавил, что «в этом World Athletics не заинтересован, который будет тянуть расследование и санкции до последнего».

Получить комментарий от пресс-службы ВФЛА на момент публикации не удалось.

Шубенков — единственный спринтер в истории советской и российской мужской лёгкой атлетики, завоевавший медали чемпионата мира в барьерном беге на 110 м. Сергей был награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Он является заслуженным мастером спорта России.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что заподозренный в употреблении допинга российский легкоатлет Сергей Шубенков должен ещё раз объясниться по поводу ситуации, писал NEWS.ru.