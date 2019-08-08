https://static.news.ru/photo/8336234c-b9e6-11e9-b805-fa163e074e61_660.jpg Виталина Симонова Фото: Kenjiro Matsuo/AFLO/Global Look Press

Российская пловчиха Виталина Симонова выиграла золото на дистанции 200 м брассом на этапе Кубка мира, который проходит в Цзинане (Китай).

26-летняя спортсменка пришла к финишу за 2 минуты 24,52 секунды. На втором месте оказалась китаянка Юй Цзинъяо (2 минуты 27,51 секунды). Тройку лидеров замкнула другая представительница Китая Хэ Юнь (2 минуты 28,13 секунды).

Среди мужчин лучшим оказался российский пловец Владимир Морозов. Он добрался до финиша за 21,50 секунды на дистанции 50 м вольным стилем. Второе место занял американец Эндрю Майкл (22,16), бронзовая медаль осталась за китайцем Юй Хэсинь (22,31).

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