https://static.news.ru/photo/9e937eda-b9de-11e9-9ca5-fa163e074e61_660.jpgАртём СильченкоФото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Двукратный чемпион мира по хай-дайвингу и клифф-дайвингу Артём Сильченко рассказал о желании прыгнуть с Крымского моста в Керченский пролив, высота которого составляет 35 метров.
Я физически и технически готов прыгать с такой высоты. Если убрать несколько сальто, то я смогу исполнить. Для этого мне нужно около месяца на подготовку, — приводит слова Сильченко «Российская газета».
10 августа начнётся третий Кубок мира по прыжкам в воду с высоты Crimea Cliff Diving World Cup. Участники соревнований будут прыгать со скалы Дива, высота которой составляет 27 метров.
Абсолютный чемпион мира в тяжёлой весовой категории среди профессионалов-боксёров Майк Тайсон признался, что обходил допинг-тесты, писал News.ru.