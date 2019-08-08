https://static.news.ru/photo/9e937eda-b9de-11e9-9ca5-fa163e074e61_660.jpg Артём Сильченко Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

Двукратный чемпион мира по хай-дайвингу и клифф-дайвингу Артём Сильченко рассказал о желании прыгнуть с Крымского моста в Керченский пролив, высота которого составляет 35 метров.

Я физически и технически готов прыгать с такой высоты. Если убрать несколько сальто, то я смогу исполнить. Для этого мне нужно около месяца на подготовку, — приводит слова Сильченко « Российская газета ».

10 августа начнётся третий Кубок мира по прыжкам в воду с высоты Crimea Cliff Diving World Cup. Участники соревнований будут прыгать со скалы Дива, высота которой составляет 27 метров.

Абсолютный чемпион мира в тяжёлой весовой категории среди профессионалов-боксёров Майк Тайсон признался, что обходил допинг-тесты, писал News.ru.