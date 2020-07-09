Россия представит рекордное число клубов в волейбольной Лиге чемпионов

https://static.news.ru/photo/befa9e7c-c1d2-11ea-9877-fa163e074e61_660.jpg Фото: Emmanuele Ciancaglini/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Россия сможет представить рекордное количество клубов в Лиге чемпионов начиная с сезона-2020/21 согласно новому регламенту Европейской конфедерации волейбола (CEV).

По новому регламенту Россия может быть представлена в турнире восемью (по 4 мужских и женских) клубами, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

Благодаря этому в мужской Лиге чемпионов в сезоне-2020/21 от России сыграют новосибирский «Локомотив», казанский «Зенит», кемеровский «Кузбасс» и московское «Динамо», в женской — казанское «Динамо», калининградский «Локомотив», екатеринбургская «Уралочка-НТМК» и московское «Динамо».

Ранее сообщалось, что московский волейбольный клуб «Динамо» будет проводить домашние матчи российских и международных турниров на новой волейбольной арене начиная с сезона-2020/21. Новая арена, расположенная на улице Василисы Кожиной, 13, вмещает 3500 зрителей, писал NEWS.ru.