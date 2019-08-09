На Олимпиаде-2020 российский классический волейбол будет представлен в полном объёме. News.ru рассказывает, как наша мужская сборная под руководством финского специалиста Туомаса Саммелвуо добыла путёвку на Игры в Токио спустя неделю после аналогичного успеха женской национальной команды.

Калининград помогал побеждать, Питер получал удовольствие

Обе наши сборные изначально получили неплохой бонус в виде преимущества своей площадки в олимпийских квалификационных турнирах. Женская сборная, напомним, принимала соперниц в Калининграде, мужская — в Санкт-Петербурге. И если подопечным Вадима Панкова в ключевые моменты решающей встречи с кореянками родные стены и переполненные трибуны действительно помогли переломить ход игры и вырвать путёвку на Олимпиаду вместе с победой в пяти сетах, то мужская сборная просто доставила посетителям питерской «Сибур Арены» настоящее удовольствие мощной и яркой игрой.

Достаточно сказать, что все три матча олимпийской квалификации — с Мексикой, Кубой и Ираном — были выиграны всухую. То есть соперники не смогли отобрать у россиян ни одного сета! И это при том, что тот же Иран нынче относится к числу топ-сборных в мировом волейболе, и совсем недавно команда этой страны играла в «Финале шести» Лиги наций, а в предварительном турнире обыграла россиян со счётом 3:0.

Впрочем, тот турнир, предшествовавший квалификации на Игры в Токио, Россия всё равно выиграла, причём второй год подряд. А, между прочим, на игры Лиги наций Саммелвуо намеренно не привлекал нескольких основных игроков национальной команды: передышка после напряжённого сезона была предоставлена представителям казанского «Зенита» Максиму Михайлову, Артёму Вольвичу, Александру Бутько, а также выступающему за японский клуб из Осаки Дмитрию Мусэрскому.

Ahmad Halabisaz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Пока ветераны отдыхали, молодёжь здорово проявляла себя в «разминочной» коммерческой Лиге наций, и к главному турниру сезона — олимпийской квалификации ситуация сложилась оптимальным образом: одни получили необходимую паузу в плотном игровом графике, другие блестяще воспользовались шансом показать себя на уровне сборной. В результате под руководством Туомаса Саммелвуо, перефразируя Глеба Жеглова из легендарного телесериала Станислава Говорухина, сложилось сообщество, именуемое в простонародье шайкой, которое начало с большим успехом «бомбить» волейбольных «фраеров»...

Нет, конечно же, ко всем соперникам наша команда отнеслась с должным уважением — потому и не отдала никому ни сета. А особняком, безусловно, стоял поединок с Ираном в заключительный день турнира.

Перед матчем с Ираном я сказал команде, что свою роль могут сыграть эмоции, и нам надо было сыграть спокойно, держать себя в руках, не торопиться и не думать, что необходимо выиграть быстро. Молодцы, всё хорошо сделали! Мы играли уверенно, очень дисциплинированно, И терпели, — отметил Саммелвуо после игры в интервью агентству « РИА Новости ».

Выиграть чемпионат Европы и сделать хет-трик!

Также главный тренер российской сборной рассказал о нюансах игры сборной Ирана и похвалил всех своих подопечных.

С такой командой, как Иран, которая играет быстро, невозможно все атаки заблокировать. Надо уметь терпеть, и благодаря этому мы решили нашу задачу. Если иранцы хорошо играют на приёме, то у них получается очень высокая атака. В итоге же у Ирана показатель реализации атак по итогам матча получился невысоким, и это означает, что наша команда хорошо поработала. Мне очень понравилось, как играл каждый наш волейболист в течение всего олимпийского отбора, — заявил Туомас Саммелвуо.

Иранцы действительно бились в Питере до последнего. Первую партию россияне выиграли со счётом 25:19, во второй и третьей концовки получились равными, и лишь минимальное преимущество определило победный перевес нашей сборной — в обоих случаях 25:23. В итоге — реванш за поражение в круговом турнире Лиги наций, а главное — возможность заказывать билеты в японскую столицу будущим летом.

Ahmad Halabisaz/Xinhua/Global Look Press

В отличие от женской сборной России, наша мужская национальная команда в отборе на Игры-2020 не ходила по лезвию бритвы, но уверенно и убедительно добытая олимпийская лицензия не становится от этого менее значимой. Главное то, что российский классический волейбол будет представлен в Токио обеими нашими сборными. А это уже серьёзное достижение.

Стоит напомнить, что добивались его под руководством Туомаса Саммелвуо связующие Александр Бутько и Игорь Кобзарь, диагональные Максим Михайлов и Виктор Полетаев, блокирующие Артём Вольвич, Ильяс Куркаев, Дмитрий Мусэрский и Иван Яковлев, доигровщики Дмитрий Волков, Федор Воронков, Егор Клюка и Антон Семышев, либеро Валентин Голубев и Роман Мартынюк.

Но не следует думать, что эта замечательная «шайка» уже решила все задачи в нынешнем году. Скоро сборной России предстоит вслед за Лигой наций защищать ещё один титул — чемпиона Европы. И как же будет здорово, если Саммелвуо и его подопечные оформят победный хет-трик за год до Олимпиады!

Кстати, Саммелвуо так и не прояснил ситуацию со своим возможным переходом с поста главного тренера кемеровского «Кузбасса» на аналогичную должность в петербургском «Зените», сославшись на необходимость планомерно готовиться к первенству Европы.