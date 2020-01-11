https://static.news.ru/photo/0e025e66-347e-11ea-a202-fa163e074e61_660.jpg Павел Кулижников (в центре) Фото: Naoki Morita/AFLO/Global Look Press

Российский спортсмен Павел Кулижников завоевал золотую медаль в забеге на 500 метров на чемпионате Европы по конькобежному спорту, который проходит в голландском Херенвене.

Кулижников преодолел дистанцию за 34,38 секунды. Серебро завоевал нидерландский спортсмен Дай Дай Нтаб (34,47), третье место занял ещё один россиянин Руслан Мурашов (34,59).

Таким образом у российской команды стало девять медалей, завоёванных на чемпионате Европы. Турнир завершится 12 января.

Ранее NEWS.ru писал, что сборная России занимает первое место в общем зачёте чемпионата Европы по конькобежному спорту 2020 года. Россияне в первый соревновательный день турнира завоевали пять медалей. Мужская и женская сборные взяли золотые медали в командном спринте. На дистанции 1500 метров серебряные медали получили Евгения Лаленкова и Денис Юсков. Бронзу на этой же дистанции завоевала ещё одна россиянка — Екатерина Шихова.