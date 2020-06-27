Российские легкоатлеты отказались от финансовой помощи World Athletics

https://static.news.ru/photo/403c5f46-b947-11ea-be78-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские легкоатлеты не стали пользоваться возможностью и подавать заявки на получение финансовой помощи от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) из-за пандемии коронавируса

Представитель пресс-службы World Athletics Николь Джеффри заявил, что ни один российский спортсмен, имевший право претендовать на грант, не обращался в организацию за поддержкой, передаёт ТАСС.

World Athletics заявила, что выделит гранты 193 спортсменам в качестве финансовой помощи во время пандемии коронавируса. Всего была подана 261 заявка.

Ранее World Athletics оштрафовала Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА) на $10 млн ($5 млн условно) за ситуацию с допинговым скандалом в стране. ВФЛА нужно выплатить $5 млн к 1 июля 2020 года, писал NEWS.ru. Как ранее сообщил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков, организация не поможет финансово Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) в вопросе выплаты штрафа World Athletics.