Российские легкоатлеты думают о смене спортивного гражданства

https://static.news.ru/photo/b81848ec-c101-11ea-b5e4-fa163e074e61_660.jpg Анжелика Сидорова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чемпионка мира в прыжках с шестом Анжелика Сидорова и чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков высказались о возможной смене спортивного гражданства из-за проблем в российской лёгкой атлетике.

Ситуация сложная, ещё четыре года назад я не задумывалась о смене гражданства, но сейчас не отрицаю, что такое возможно, — сказала Сидорова в эфире телеканала «Матч ТВ».

Шубенков подчеркнул, что он не хочет никуда переезжать, потому что ему нравится жизнь в России.

Но если надежд не останется, буду работать в этом направлении (смене гражданства - NEWS.ru), — заключил спортсмен.

Как писал NEWS.ru, российские легкоатлеты Ласицкене, Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова написали открытое письмо президенту страны Владимиру Путину в связи с кризисом в лёгкой атлетике, который длится с 2015 года. Спортсмены выразили свою обеспокоенность тем, что они не видят конкретного плана выхода российской лёгкой атлетики из затянувшегося кризиса.

Ранее NEWS.ru сообщал, что World Athletics в своём официальном пресс-релизе подтвердила, что ВФЛА не выплатила штраф до 1 июля и не предоставила информацию о том, когда средства будут перечислены. В связи с этим выдача российским спортсменам нейтральных статусов будет отложена до конца июля.

Ещё одна российская чемпионка мира Мария Ласицкене отреагировала на очередные неутешительные новости, намекнув на смену спортивного гражданства. NEWS.ru в материале размышлял, станет ли это для неё решением проблемы или есть вариант получше.