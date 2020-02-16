Сборная звёзд России проиграла сборной мира в Матче всех звёзд Единой лиги ВТБ.
Основное время шоу-матча закончилось со счётом 147:147, а в овертайме звёзды мира вырвали победу — 164:162, установив рекорд результативности Матчей звёзд Единой лиги ВТБ.
Самыми результативными игроками матча стали Алексей Швед (42 очка) и Майк Джеймс (34 очка).
Титул MVP (самого ценного игрока матча) достался Алексею Шведу.
В конкурсе трёхочковых бросков на Матче звёзд Единой лиги ВТБ победил защитник краснодарского клуба «Локомотив-Кубань» Виталий Фридзон, ранее писал NEWS.ru.
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