Российская гимнастка Скубова стала первой победительницей онлайн-турнира

https://static.news.ru/photo/00bc3f74-b93f-11ea-8eec-fa163e074e61_660.jpg Александра Скубова Фото: alexandraskubova/instagram.com

Российская юниорка Александра Скубова стала первой победительницей онлайн-турнира по художественной гимнастике, выиграв упражнения с мячом в своей возрастной категории.

Серебро завоевала ещё одна россиянка Анна Попова, третье место заняла израильтянка Эмили Малка.

В международном онлайн-турнире участвуют спортсменки из России, Израиля, Узбекистана и Киргизии. Всего в личных состязаниях принимают участие 27 спортсменок, из которых 12 — юниорки.

Ранее стало известно, что чемпионат Европы по художественной гимнастике в 2023 году состоится в России, писал NEWS.ru. Турнир пройдёт в Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.