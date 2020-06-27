Российская гимнастка Скубова стала первой победительницей онлайн-турнира

Российская юниорка Александра Скубова стала первой победительницей онлайн-турнира по художественной гимнастике, выиграв упражнения с мячом в своей возрастной категории.
Серебро завоевала ещё одна россиянка Анна Попова, третье место заняла израильтянка Эмили Малка.
В международном онлайн-турнире участвуют спортсменки из России, Израиля, Узбекистана и Киргизии. Всего в личных состязаниях принимают участие 27 спортсменок, из которых 12 — юниорки.
Ранее стало известно, что чемпионат Европы по художественной гимнастике в 2023 году состоится в России, писал NEWS.ru. Турнир пройдёт в Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.
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